Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

O dólar fechou em queda de 0,34%, cotado a R$ 5,2383, nesta sexta-feira (17), graças aos sinais contrastantes do mercado externo. Ao longo do dia, contudo, houve volatilidade, com cotação mínima de R$ 5,2070 e máxima de R$ 5,2756. Durante a semana, o dólar acumulou quatro sessões de alta.

