Inauguração do complexo de lazer e gastronomia no cais de Porto Alegre está prevista para março

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Integrantes do Executivo e do Legislativo visitaram as obras do Embarcadero

O Embarcadero, complexo de lazer e gastronomia em construção no cais do porto da Capital gaúcha, no Centro da cidade, está previsto para ser inaugurado em março. As obras começaram em abril de 2019.

A área do empreendimento é de 19 mil metros quadrados, abrangendo desde o armazém A-7 até a Usina do Gasômetro. Estão previstos cerca de 15 lojas e restaurantes, podendo chegar a 24. Também serão instalados banheiros, bicicletário e 600 vagas para veículos. Na sexta-feira (22), o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Claudio Gastal, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Ernani Polo, visitaram o local.

Acompanhados do empresário Cicão Chies e do diretor da Porto RS, Bruno Almeida, os integrantes do Executivo e o líder do Legislativo conheceram os espaços onde ficarão bares e restaurantes, as áreas para eventos, o futuro aquário digital, locais de lazer adulto e infantil, a prainha e as lojas.

“A obra está andando em um ritmo excelente. O projeto é de longo prazo. Em pouco tempo, esses espaços estarão transformados, gerando desenvolvimento de negócios e empregos, aproximando a população de uma área maravilhosa da cidade”, disse Gastal.

Costa ressaltou a importância do momento de finalização das obras. “É gratificante ver que o trabalho de construção jurídica da PGE [Procuradoria-Geral do Estado] está trazendo uma solução concreta na revitalização do Cais Mauá e um cartão-postal para o Estado”, ressaltou.

A expectativa dos empresários idealizadores do projeto é de que, após a inauguração, o local receba entre 5 mil e 7 mil pessoas por dia, chegando a 15 mil nos finais de semana.

