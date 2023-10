Porto Alegre Inauguração do Hospital Nora Teixeira marca o aniversário de 220 anos da Santa Casa de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Estruturalmente, o Hospital Nora Teixeira conta com 219 leitos em nove andares. Foto: Divulgação/Hospital Nora Teixeira Estruturalmente, o Hospital Nora Teixeira conta com 219 leitos em nove andares. (Foto: Divulgação/Hospital Nora Teixeira) Foto: Divulgação/Hospital Nora Teixeira

Foi inaugurado nesta quinta-feira (19) o Hospital Nora Teixeira, oitavo do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Centro Histórico. A data de inauguração coincide com a celebração dos 220 anos de fundação da instituição de saúde.

A área, que integra o Complexo Santa Casa, dispõe de 30 mil metros quadrados de área e 15 andares. No total foram investidos R$ 284 milhões. Deste montante, R$ 230 milhões foram de doações de empresários. O hospital Nora Teixeira está localizado ao lado do Hospital Santa Clara, entre as avenidas Oswaldo Aranha e João Pessoa

Nesses 30 mil metros quadrados está situada a nova emergência SUS (que passou dos 600 metros quadrados para 2.325 metros quadrados). A maternidade e Centro da Mulher funciona no primeiro andar. O segundo andar é ocupado pelo Centro de Oncologia. No terceiro andar, funciona a UTI. Do 4º ao 9º andar funcionam as unidades de internação que levam o nome de empresários gaúchos. A estrutura interliga as outras unidades do complexo hospitalar.

Estruturalmente, o Hospital Nora Teixeira conta com 219 leitos em nove andares dedicados exclusivamente ao atendimento de pacientes particulares e de convênios. Integrado aos outros hospitais da Santa Casa, todos especializados em medicina de alta complexidade – cardiologia, neurologia e neurocirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, pneumologia e cirurgia torácica, oncologia e transplantes – possui um andar exclusivo para oncologia.

Conforme a direção, no primeiro ano de funcionamento da instituição de saúde, são esperadas um total de 10 mil internações. Já para o segundo ano, a previsão é de 11,5 mil pacientes.

