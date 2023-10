Porto Alegre Prefeitura abre cadastro para castração gratuita de cães e gatos nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Ao todo serão disponibilizados 2.340 protocolos.

A prefeitura de Porto Alegre, por intermédio do Gabinete da Causa Animal, abre nesta sexta-feira (20), a partir das 8h, novos cadastros para solicitação de castração gratuita de cães e gatos.

Ao todo serão disponibilizados 2.340 protocolos, com opção para 10 clínicas descentralizadas, em diferentes regiões da cidade. O serviço atende até cinco animais por protocolo (máximo de três fêmeas).

O agendamento prossegue até se esgotarem os protocolos. As solicitações devem ser feitas pelo sistema 156, WhatsApp (51) 3433-0156 e chat do 156web. O interessado deve ser portador do Número de Identificação Social (NIS) ativo no CadÚnico e morador de Porto Alegre. O mesmo CPF poderá abrir somente um protocolo, mesmo que em clínicas diferentes.

A lista com as clínicas descentralizadas podem ser conferidas diretamente no site da prefeitura.

Zona Sul – 1250 protocolos;

Zona Norte – 560 protocolos;

Zona Leste – 250 protocolos;

Zona Central – 280 protocolos.

