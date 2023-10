Mundo Venezuela liberta cinco opositores após acordo sobre eleições

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

A ação ocorreu após um acordo eleitoral entre a oposição e o presidente Nicolás Maduro Foto: Reprodução/Twitter A ação ocorreu após um acordo eleitoral entre a oposição e o presidente Nicolás Maduro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O governo da Venezuela libertou cinco presos, dentre eles figuras conhecidas da oposição política, na madrugada desta quinta-feira (19). A ação ocorreu após um acordo eleitoral entre a oposição e o presidente Nicolás Maduro, para que sejam realizadas eleições à Presidência do país no segundo semestre de 2024.

A lista dos liberados é a seguinte:

O ex-deputado venezuelano Juan Requesens;

O jornalista Roland Carreño, colaborador do líder político Juan Guaidó, Marco Garcés Carapaica, estudante universitário detido em 2020 por estar no mesmo veículo de um ex-marine americano;

Mariana Barreto, presa por protestar em 2019 contra irregularidades no fornecimento de gasolina;

Eurinel Rincón, que era secretária no ministério da Defesa e foi acusada de traição à pátria e vazamento de informações depois de aparecer em uma foto ao lado de um político da oposição.

Conforme a ONG Foro Penal, até início deste mês, a Venezuela tinha 273 presos políticos.

Após o acordo eleitoral, os Estados Unidos aliviaram temporariamente as sanções sobre o petróleo, gás e ouro venezuelanos.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA emitiu na quarta-feira (18) uma licença de seis meses que “autoriza temporariamente transações relacionadas ao setor de petróleo e gás na Venezuela” e que será renovada apenas se Caracas honrar seus compromissos. O embargo petroleiro estava em vigor desde abril de 2019 e limitava a comercialização, vital para a economia do país.

Uma segunda licença autoriza transações com a estatal venezuelana Minerven para “reduzir o comércio de ouro no mercado informal”, informou o Tesouro. Também foram alteradas duas licenças “para eliminar a proibição da negociação secundária de certos títulos da PDVSA”, estatal venezuelana do petróleo. A proibição da negociação no mercado primário continuará em vigor.

