Rio Grande do Sul Inaugurada a nova delegacia da Polícia Civil em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

O custo da obra do edifício, de 900m², foi de aproximadamente R$ 3 milhões. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG)

Foi realizada, nessa segunda-feira (15), a solenidade de inauguração das novas instalações da DPPA (Delegacia de Polícia e Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Tramandaí). A unidade fica situada na avenida Flores da Cunha, 4553, bairro Zona Nova. O custo da obra do edifício, de 900m², foi de aproximadamente R$ 3 milhões.

A mudança visa trazer mais eficiência no combate ao crime em toda a região a partir da disponibilização de um espaço mais qualificado para a realização do trabalho da polícia. O plantão da nova delegacia de Tramandaí atende a uma faixa litorânea que vai do município de Mostardas até Imbé.

“A nova delegacia é a mais moderna do Estado. Vai contribuir para seguirmos reduzindo os índices de criminalidade em todo o território gaúcho, superando nossos próprios recordes – como o do último semestre, que foi o mais seguro da série histórica do Rio Grande do Sul”, destacou o vice-governador Gabriel Souza, que esteve na inauguração. “É uma entrega histórica para Tramandaí e para todo o Litoral Norte, esperada há décadas e fundamental neste momento em que a região cresceu ainda mais em termos de população.”

O novo prédio conta com sala de espera da DPPA, gabinetes para os delegados, cela, amplo estacionamento, banheiros com acessibilidade, elevador, sistema de monitoramento, linha de tiro para treinamento, copas, sala para coletivas de imprensa, sistema de proteção de incêndio e ambiente climatizado.

Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a entrega da obra “é um prêmio para a comunidade de Tramandaí”. Caron aproveitou para parabenizar os agentes da segurança pública e reconhecer o bom trabalho, relembrando a queda recorde dos índices criminais do RS. “A prova de que estamos no caminho certo é que tivemos o semestre mais seguro em toda a história do Rio Grande do Sul”, disse.

2024-07-15