Rio Grande do Sul Inaugurada pavimentação da estrada Vicente Prieto, em Picada Café, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A estrada que teve a pavimentação inaugurada neste sábado (18) faz a ligação de Picada Café com Nova Petrópolis Foto: Maurício Tonetto/Secom Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (18), o município de Picada Café, na Serra Gaúcha, recebeu um presente para celebrar os 31 anos de emancipação, que serão completados nesta segunda-feira (20).

O governador Eduardo Leite esteve na cidade durante a tarde para inaugurar a pavimentação de 2,1 quilômetros da estrada Vicente Prieto, que faz a ligação com o município de Nova Petrópolis. A obra recebeu R$ 1,7 milhão em recursos do Estado por meio dos programas Pavimenta e Avançar no Turismo, mais uma contrapartida de R$ 815 mil do município.

O governador destacou o impacto da obra para os moradores e também para a economia da região, que tem vocação turística por estar localizada no início da chamada Rota Romântica da Serra Gaúcha.

“Estamos entregando este trecho pavimentado em Picada Café, e pelo lado de Nova Petrópolis a obra também está acontecendo. O asfalto possibilita mais conforto, mobilidade e qualidade de vida para quem vive próximo ao trecho, mas também significa desenvolvimento para o município, permitindo que outros empreendimentos, especialmente ligados ao turismo, possam se estabelecer e movimentar a economia local”, disse Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/inaugurada-pavimentacao-da-estrada-vicente-prieto-em-picada-cafe-na-serra-gaucha/

Inaugurada pavimentação da estrada Vicente Prieto, em Picada Café, na Serra Gaúcha