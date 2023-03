Brasil Site de leilão fraudulento simula ofertas e lances da Receita Federal

Tribunal de Justiça alerta que quadrilhas costumam utilizar nome, logotipo e informações de instituições para dar golpes Foto: Agência Brasil . (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Um site de leilão fraudulento se passa pelo portal oficial da Receita Federal, usando o nome, fotos e logotipo do órgão público, mas não é reconhecido pelas autoridades brasileiras. A página falsa, com o endereço “receitafederal.org”, simula ofertas e lances feitos pela Receita. Inclusive, nas imagens dos produtos, por exemplo, usando o logotipo do Leão.

Na parte inferior do site, há a alegação de que o site é “homologado” pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Porém, nem a Corte nem a Receita Federal reconhecem a autenticidade do receitafederal.org.

Como a Receita realiza leilões com bens e mercadorias apreendidas durante operações, o site falso utilize os mesmo produtos ofertados. Os itens costumam vir da fiscalização em aeroportos e de decisões judiciais.

Além disso, toda a arquitetura do site dá a entender que se trata de um portal oficial do governo. No número de WhatsApp disponível para contato, uma mensagem pedindo dados pessoais do receptor é enviada.

Na parte inferior da plataforma, há a alegação de que o site é “homologado” pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Normalmente quando se pesquisa por “leilão da receita” no Google, sites semelhantes são os primeiros resultados. Eles seguem um mesmo padrão, fingindo ser o portal oficial do Fisco.

Como evitar leilões fraudulentos

Confira dicas de como evitar ser vítima de golpes em leilões.

1 – Desconfie de sites de leilões que não tiverem a extensão “.br” .

2 – Verifique no site se há menção ao(s) leiloeiro(s) responsável e certifique-se se o mesmo está cadastrado na Junta Comercial de seu estado, onde poderá checar seus dados, como número de registro, endereço, entre outros.

De forma semelhante, as ocorrências de golpes dessa modalidade estão crescendo na internet. É o que diz Alexandre Ricco, advogado especialista em consumidor.

“O consumidor deve agir com muita atenção, iniciando com a verificação do site, se é um site seguro, seu nome, a coerência das informações nas páginas, nas descrições da empresa, dos produtos, a qualidade das informações e seriedade do edital. Se em um primeiro olhar tudo parecer regular, ele deve promover pesquisas a respeito da empresa, sua reputação no mercado, bem como verificar se a empresa não se encontra inserida nas reclamações, ou mesmo de leilões fraudulentos. É uma pesquisa simples, que pode ser feita mediante consulta pela internet”, afirma Ricco.

Além disso, o advogado detalha cuidados que o consumidor deve ter ao se interessar por um leilão.

“O consumidor deve evitar pagamentos antecipados, exigências diversas daquelas constantes do edital, e conferir os dados de conta para pagamento, sendo desaconselhável o pagamento de valores para conta de terceiros, especialmente pessoas físicas, indício forte de irregularidade e fraude”, acrescenta.

