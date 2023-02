Rio Grande do Sul Inaugurado o asfaltamento de trecho da avenida Interpraias em Arroio do Sal, no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Obra abrange trecho da ERS-786 junto ao balneário Serra Azul. (Foto: Joel Vargas/Palácio Piratini)

Aguardada há décadas pelos habitantes da cidade gaúcha de Arroio do Sal (Litoral Norte), o asfaltamento de um dos trechos da rodovia estadual ERS-786 – popularmente conhecida como “Avenida Interpraias” – foi oficialmente inaugurado no final da tarde desta sexta-feira (24). A obra contempla um segmento de 650 metros, no balneário Serra Azul.

Foi investido um total de R$ 839,7 mil, por meio de parceria entre a prefeitura local e o governo do Rio Grande do Sul, com recursos do programa “Pavimenta RS”. Cada um destinou, respectivamente, R$ 126,4 mil e R$ 713,3 mil, em valores arredondados.

A cerimônia contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, nascido e criado no Litoral Norte (ele é de Tramandaí). Em seu discurso, ele destacou a importância da pavimentação da Interpraias para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região: “O asfalto oferece a possibilidade de atrair novas empresas, valorizar negócios e imóveis, beneficiando tanto moradores quanto veranistas”.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann também se manifestou: “O ‘Pavimenta RS’ representa uma importante parceria entre os Executivos municipais e estadual, aproximando o governo gaúcho em relação às comunidades. E quem decidiu quais as melhorias a serem feitas foram os prefeitos, conhecedores da realidade de sua gente no dia-a-dia”.

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, agradeceu o apoio para execução da obra: “Todo esse trabalho e esforços realizados em conjunto entre os executivos estadual e municipal agora vão atender toda a zona norte de Arroio do Sal”.

ERS-734

Durante a manhã, Gabriel Souza estava na comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite para vistoriar as obras de duplicação da ERS-734, em Rio Grande (Litoral Sul), que tem conclusão prevista o um ano. O objetivo é desafogar o trânsito na entrada da cidade – antiga reivindicação da população local. Com recursos estaduais, o investimento é de quase R$ 60 milhões.

“Temos uma série de projetos em andamento para a população de Rio Grande e queremos agilizar, em parceria com a prefeitura, essas entregas. A obra de duplicação da entrada à cidade é uma demanda muito importante e que, graças ao reequilíbrio das contas do Estado, estamos conseguindo viabilizar”, frisou Leite. “Também estamos dando uma atenção especial para a Segurança Pública, com um incremento no efetivo da Brigada Militar, que temos alegria de anunciar.”

Depois o grupo visitou a Praia do Cassino, onde conferiu espaços utilizados pela Operação Verão e anunciou a ampliação da presença da Brigada Militar no município. Serão 20 novos policiais incorporados ao efetivo, a partir de maio. Eduardo Leite e Gabriel Souza ainda conferiram de perto as obras do complexo esportivo da avenida Atlântica, também contemplados por recursos do governo gaúcho.

(Marcello Campos)

