Rio Grande do Sul Governador gaúcho participa da festa de abertura da colheita da uva em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite também visitou a Festa das Colheitas, nos pavilhões da Festa da Uva. (Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta sexta-feira (24), o governador Eduardo Leite participou da 14ª Abertura Oficial das Colheitas, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). O evento era originalmente restrito à safra de uva, mas em 2014 passou a contemplar, de forma simbólica, todos os cultivos da região.

O ato foi realizado nos parreirais da propriedade da família Mugnag, ao lado da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, local da cerimônia de abertura, na rota turística da Estrada do Imigrante – caminho percorrido pelos primeiros italianos que chegaram a essa área do mapa.

Um dos maiores produtores da cadeia da vitivinicultura no País, o Rio Grande do Sul tem mais de 750 vinícolas registradas e cerca de 16 mil famílias produtoras atuando no segmento, em um total de aproximadamente 46 mil hectares. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classificam Caxias do Sul como quarta maior cidade produtora de uvas de mesa ou para a indústria.

“Percorrendo essa estrada e esse local que guarda tanta tradição, é inevitável nos transportarmos para o tempo em que chegaram aqui os primeiros imigrantes pelos campos dobrados da Serra Gaúcha, enfrentando tantas adversidades”, discursou o chefe do Executivo. “Ao celebrarmos a colheita, homenageamos a capacidade dos produtores para resistir e superar dificuldades, até mesmo o aspecto imponderável do clima.”

Durante o evento, foi assinado um termo de colaboração entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Consevitis), para viabilizar ações no âmbito da política estadual relativa ao segmento. A parceria terá duração de 36 meses e conta com R$ 33 milhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) .

Esse montante será destinado a assistência técnica, extensão rural e qualificação de vitivinicultores, bem como plataforma de seguros de risco e reestruturação e apoio ao Laboratório de Referência Enológica (Laren). Abrange, ainda, promoção nos mercados interno e externo, desenvolvimento de aplicativo para o vinho e o suco de uva brasileiros e participação em eventos – a criação de um espaço da uva e do vinho na Expointer está na lista.

“O setor vitivinícola movimenta a economia do Rio Grande do Sul como um todo”, enfatizou o titular da Seapi, Giovani Feltes. “Além da alta produção de uva e derivados, atraem milhares de turistas à região da Serra. Hoje demos mais um passo importante para destinação dos recursos do Fundovitis que, sem dúvida, auxiliarão na promoção e fortalecimento da vitivinicultura no Estado.”

Festa das Colheitas

Ainda em Caxias do Sul, Eduardo Leite visitou na Festa das Colheitas, realizada nos pavilhões da Festa da Uva. Ele percorreu estandes e conversou com expositores e visitantes, acompanhado do prefeito caxiense Adiló Didomenico, da vice-prefeita Paula Ioris e do secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-participa-da-abertura-da-colheita-da-uva-em-caxias-do-sul/

Governador gaúcho participa da festa de abertura da colheita da uva em Caxias do Sul