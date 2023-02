Rio Grande do Sul Motoristas gaúchos têm até a terça-feira para quitar o IPVA com desconto máximo de quase 25%

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Data coincide com vencimento da segunda cota do parcelamento com desconto de 6%. (Foto: Arquivo/Detran-RS)

Termina na próxima terça-feira (28) o prazo para os donos de automóveis, caminhões e motocicletas registrados no Rio Grande do Sul paguem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos máximo de 24,8%. A redução é de 6% pela quitação antecipada, mais os abatimentos proporcionados pelos programas Bom Motorista (até 15%) e Bom Cidadão (até 5%).

Já para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, terça-feira (28/2) também é o último dia para pagar a segunda cota do tributo. O motorista que quitar a parcela dentro do prazo garante desconto de 6%. Já a terceira parcela, com desconto de 3%, vence no dia 31 de março. O ciclo do IPVA 2023 permite parcelamento em seis vezes ao contribuinte que aderiu ao fracionamento em janeiro.

Conforme com balanço da Receita Estadual, 52% da frota tributável já estava quitada ou com a primeira parcela paga até o final de janeiro. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 6% no número de pagamentos e um incremento nominal de R$ 392 milhões na arrecadação.

A adesão ao parcelamento também experimentou um crescimento em relação ao ano passado. Ao todo, 355 mil proprietários de veículos optaram pelo pagamento fracionado, o que corresponde a 9,2% da frota tributável.

Vale lembrar que o vencimento do IPVA 2023 ocorre em abril, conforme o número final da placa. Ocorre que, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, o governo estadual oferece condições atrativas para a antecipação à vista e no parcelamento do tributo. O calendário de vencimento do IPVA pode ser conferido em atendimento.receita.rs.gov.br.

Pix

A Receita Estadual adotou o Pix como opção de pagamento do IPVA. Para utilizar o sistema, basta entrar no site ou no aplicativo do IPVA/RS e gerar QR Code. No caso de parcelamento, deverá ser gerado um código a cada mês.

Para realizar o procedimento de forma presencial, basta ir a uma agência do Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob ou Banco do Brasil, ou acessar seus aplicativos. Assim como nos anos anteriores, a apresentação do código Renavan e da placa do carro permite pagar também as taxas de licenciamento eventuais multas.

Saiba mais

– Quem paga IPVA? todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2004, exceto os isentos em lei.

– Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o código Renavan e a placa do carro. Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

– Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil. A opção por Pix também está disponível.

Alíquotas

– 3% – Automóveis e camionetas.

– 2% – Motocicletas.

– 1% – Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

(Marcello Campos)

