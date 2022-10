Rio Grande do Sul Inaugurado voo direto de Santo Ângelo para São Paulo

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2022

O Rio Grande do Sul se tornou o Estado com o maior número de voos regionais e o que mais tem maior número de municípios com voos diretos para São Paulo. Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini O Rio Grande do Sul se tornou o Estado com o maior número de voos regionais e o que mais tem maior número de municípios com voos diretos para São Paulo. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

Pousou em Santo Ângelo, às 18h12min de terça-feira (18), o primeiro voo regular vindo de São Paulo para a cidade das Missões, operado pela Gol Linhas Aéreas. O Boeing 737-800 decolou do aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

Com a nova rota, a região das Missões, importante polo produtivo e turístico no Estado, passa a ter conexão direta com São Paulo e fica mais próxima de outros destinos no Brasil e do mundo.

“Este é um momento histórico, resultado da união de muitos esforços. A região missioneira agora está ligada diretamente a São Paulo. Vai, sem dúvida, significar uma mudança na realidade da região em relação ao desenvolvimento, para o qual a aviação é tão importante. O Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de voos regionais e o que mais tem municípios com voos diretos para São Paulo. Com este Santo Ângelo, já são sete cidades com essa opção que significa tanto para o desenvolvimento econômico”, disse o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Desde o ano passado, o Rio Grande do Sul se tornou o Estado com o maior número de voos regionais e o que mais tem maior número de municípios com voos diretos para São Paulo. Em 2022, a Gol iniciou as ligações aéreas para Pelotas e Uruguaiana e, agora, Santo Ângelo. Em novembro, será a vez de Santa Maria.

Os passageiros foram recebidos no aeroporto Sepé Tiaraju com um generoso café de cambona, tradicional da região, oferecido pelo município de São Nicolau. À frente da tripulação do voo inaugural estavam o comandante Adriano Castanho, piloto, e Mateus Rodrigues, copiloto, ambos nascidos na região, em São Miguel das Missões. Serão três frequências semanais, ida e volta, às terças, quintas e sábados.

