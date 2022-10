Política Lula participa de caminhada com apoiadores em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 19 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em setembro, Lula realizou um comício no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Em setembro, Lula realizou um comício no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o postulante a vice na sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), participam, na tarde desta -feira (19), de uma caminhada com apoiadores em Porto Alegre.

Com início previsto para as 16h, no Largo dos Açorianos, o ato percorrerá as ruas do Centro da cidade. Antes, Lula e Alckmin concedem entrevista coletiva no Hotel Plaza São Rafael.

Um forte esquema de segurança foi montado para garantir a segurança do petista e dos militantes. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) promove alterações no trânsito na área central de Porto Alegre em razão da caminhada.

Lula esteve na Capital gaúcha pela última vez no dia , quando realizou um comício no Largo Glênio Peres, no Centro. No início de junho, o ex-presidente participou de um ato político em uma casa de festas em frente ao aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política