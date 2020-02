Um incêndio atingiu um pátio de veículos na estrada Galvão Bueno, em São Bernardo do Campo, região da Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 caminhões-cegonhas carregados com 80 carros foram atingidos pelas chamas. Ainda de acordo com a corporação, o fogo pode ter origem criminosa.