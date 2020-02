Notas Brasil Empresário é preso por torturar empregado por suposto furto

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Um empresário foi preso em flagrante suspeito de torturar um funcionário, em Aparecida de Goiânia (GO). Segundo a Polícia Civil, o homem acusou a vítima, de 32 anos, de furtar R$ 8 mil dele. O empregado, que nega as acusações, relatou que foi agredido por cerca de 4h, por pouco não foi eletrocutado, ficou com vários hematomas pelo corpo e até foi ameaçado de morte.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário