Notas Brasil Motorista morre após ônibus cair em cratera

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Um ônibus caiu na cratera que se abriu após o temporal que atingiu Botucatu (SP) no dia 10 e que “engoliu” um caminhão na altura do quilômetro 258 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O motorista morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária, ele teria perdido o freio do veículo e invadido a área de isolamento da pista. Ele estava sozinho no momento do acidente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário