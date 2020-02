Notas Brasil Folião é esfaqueado durante tentativa de assalto em bloco em SP

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Um folião de 39 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto durante o desfile do bloco “Domingo Ela Não Vai”, no Centro de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (24). A vítima relatou que 2 homens e uma mulher trans tentaram assaltá-lo, quando reagiu. Ele foi ferido no braço por uma faca artesanal.

