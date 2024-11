Política Incêndio atinge casa de autor de explosões no Supremo e deixa mulher gravemente ferida em Santa Catarina

Casa de autor de atentado contra o STF é incendiada em Rio do Sul. (Foto: CBMSC/Divulgação)

Um imóvel que pertence a Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiu França”, pegou fogo, na manhã desse domingo (17), em Rio do Sul (SC). A ex-companheira dele, Daiane Dias ficou ferida na ocorrência. Daiane Dias foi retirada do interior da residência com queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), ela atendida, estabilizada e conduzida ao Hospital regional Alto Vale.

De acordo com informações apuradas com a Polícia Militar, a ex-esposa de Francisco é suspeita de atear fogo no local. Daiane ficou ferida na ocorrência e chegou a ser resgatada por um vizinho, que relatou à CNN que a mulher apresentava queimaduras pelo corpo quando foi retirada da casa.

Em nota divulgada pelo CBMSC, a equipe de plantão foi acionada para atendimento a um incêndio. As chamas tomaram conta da residência com 50 metros quadrados. A corporação informou que forma necessários 8000 mil litros de agua para debelar as chamas e realizar o rescaldo.

O boletim de saúde dela será atualizado nesta segunda-feira (18), através de entrevista coletiva, por ora, sem horário definido.

Em vídeo apresentado à Polícia Civil de Santa Catarina por uma testemunha, Daiane Dias, ex-exposa do autor das explosões em frente ao STF na última semana, aparece dizendo que sabia do plano do ex-companheiro e que “deveria estar lá com ele”.

A resistência de Daiane para deixar o imóvel em chamas foi relatado por mais de uma testemunha. A ex-companheira de “Tiu França” teria dito que faria parte do plano encabeçado por Francisco.

“Ela berrava muito pelo marido dela, que ele não podia ter ido sozinho, que o plano era dos dois”, disse uma testemunha.

O mesmo relato foi dado por ela à Polícia Civil, que colheu depoimentos de vizinhos, na manhã de hoje, no local do incêndio. As falas ainda serão investigadas pelos agentes.

A princípio, segundo a Polícia Civil, o incêndio deste domingo não tem relação com o atentado contra o STF.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionada para o local por volta de 6h57 e que, ao chegar, identificou que o fogo havia tomado parcialmente a residência, de cerca de 50 metros quadrados.

“A equipe começou o combate ao incêndio com uma linha de ataque, foram necessários cerca de 8.000 mil litros de agua para debelar as chamas e realizar o rescaldo”, informa outro trecho da ocorrência. As informações são da CNN e do G1.

