Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Van Hattem pediu esclarecimentos sobre “efeitos diplomáticos” da fala de Janja. (Foto: Myke Sena/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou um requerimento para convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a explicar os “efeitos diplomáticos” do xingamento da primeira-dama, Janja, ao empresário Elon Musk, dono da plataforma X (antigo Twitter).

“Acabo de protocolar na CREDN a convocação do Ministro das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre os impactos diplomáticos da declaração ‘cheia de classe’ e irresponsável de Janja contra Elon Musk durante o G20 Social”, escreveu van Hattem no X.

No sábado (16), a esposa de Lula disparou um “fuck you” para o bilionário. O insulto foi feito durante painel do G20 Social, no Rio de Janeiro, enquanto a primeira-dama discursava sobre regulamentação das plataformas digitais.

Elon Musk respondeu ao ataque da primeira-dama com uma provocação política. “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu no X, usando emojis de risada.

O bilionário, dono da SpaceX, Tesla e X, foi escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para ocupar o cargo de líder do Departamento de Eficiência Global dos Estados Unidos ao lado do ex-candidato à presidência pelo partido republicano e empresário, Vivek Ramaswamy.

Integrantes da oposição criticaram as declarações da primeira-dama nas redes sociais. No X, o ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou a resposta de Elon Musk a Janja e afirmou: “Já temos mais um problema diplomático”. O deputado Eduardo Bolsonaro endossou o comentário do ex-presidente e afirmou este ser o “nível da administração de Lula”.

No X, o deputado Nikolas Ferreira também comentou o xingamento e afirmou que “esta é a esquerda ‘tolerante’”, descrevendo a atitude de Janja como “vergonhosa e irresponsável”.

Um trecho do vídeo em que Janja ataca o dono do X foi compartilhado na rede social pelo deputado. Pouco depois, Musk repostou a publicação do parlamentar.

O senador Jorge Seif classificou a postura de Janja como “lamentável e vergonhosa”.

Protagonismo

Uma pesquisa realizada de 12 a 14 de outubro de 2024 pelo PoderData mostra que ficaram estáveis os indicadores sobre o despenho da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, 57 anos. Quase não houve mudança em relação ao que o PoderData havia registrado há 5 meses.

Dentre os 83% de eleitores que dizem conhecer Janja “bem” ou “de ouvir falar”, 30% aprovam a atuação da primeira-dama no governo de seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva, 78 anos. Nesse mesmo estrato, a maior parte dos entrevistados (47%) declara desaprovar a atuação de Janja. Outros 22% não souberam responder.

Os dados do PoderData indicam que o protagonismo da primeira-dama no cotidiano do Planalto tem sido mais negativo do que positivo.

