Brasil Incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro, e 200 pacientes são transferidos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Chamas começaram no Prédio 1, onde ficam a enfermaria e o serviço de raio-X Foto: Reprodução de TV (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um incêndio atingia o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (27). Até a última atualização, não havia informações sobre feridos, e bombeiros ainda combatiam focos na unidade.

Parte do hospital foi esvaziada, e cerca de 200 pacientes foram transferidos. Alguns estavam no meio de tratamento quando o alarme tocou.

Incêndio começou em almoxarifado

O fogo começou no subsolo do Prédio 1 por volta das 9h45 e se alastrou pelo almoxarifado, onde fraldas eram guardadas. Nesse edifício ficam ainda enfermarias e salas de raio-X. Bombeiros de cinco quartéis – Fundão, Ilha do Governador, São Cristóvão, Penha e Central – foram mobilizados.

O Hospital Federal de Bonsucesso é uma das maiores unidades de saúde da Zona Norte do Rio de Janeiro. Cerca de duas mil pessoas circulam pelas alas, segundo a assessoria de imprensa.

