Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Fogo consumiu parte do teto de uma das áreas do palácio, segundo administração. Fogo foi controlado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu nesta terça-feira (11) o palácio de Versailles, na França. Segundo a administração do local, o fogo começou no teto do palácio, onde há obras de manutenção. Não havia informações sobre vítimas.

“Foi observada hoje uma liberação de fumaça no palácio. O incidente foi rapidamente controlado e o público foi removido como medida de segurança”, disse a administração do local, em nota. “O palácio e os jardins já estão abertos.”

Um porta-voz da instituição também afirmou que o acervo não foi danificado. Uma das atrações mais visitadas da França, com sete milhões de turistas por ano, a atual versão do palácio foi construída no século 17 a mando do Rei Luís XIV, e se tornou o centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.

O local serviu de residência para Luís XVI e sua mulher, Maria Antonieta, além de outros membros da nobreza da época. Um dos espaços mais famosos do palácio é a Sala dos Espelhos, usado para recepções e bailes durante a monarquia, mas que presenciou momentos históricos até o século 20, como a assinatura do Tratado de Versalhes, acordo de indenização da Alemanha que pôs fim definitivo à Primeira Guerra Mundial.

Nos Jogos Olímpicos que começam em julho, o palácio vai receber os esportes equestres. Em 2019, um incêndio destruiu o teto da catedral de Notre-Dame, em Paris. As chamas consumiram a agulha, que era o ponto mais alto da construção, e quase chegou Às torres dos sinos.

