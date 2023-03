Brasil Incêndio atinge o prédio sede do Ministério da Defesa em Brasília

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, armários foram atingidos; não houve vítimas Foto: Divulgação/CBMDF Foto: Divulgação/CBMDF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio atingiu o prédio sede do Ministério da Defesa, localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã deste sábado (18). O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) foi acionado por volta das 6h.

De acordo com a corporação, as chamas atingiram uma sala do 6° andar do edifício. Armários foram queimados e uma janela estourou por conta do forte calor. Oito viaturas e 30 militares atenderam a ocorrência.

Os bombeiros armaram uma linha de mangueira para acessar o local e em aproximadamente 5 minutos o fogo foi controlado. O incidente não deixou vítimas e a perícia do CBMDF vai investigar a ocorrência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/incendio-atinge-o-predio-sede-do-ministerio-da-defesa-em-brasilia/

Incêndio atinge o prédio sede do Ministério da Defesa em Brasília