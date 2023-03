Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros alerta para o aumento do número de casos de engasgos de bebês no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Bombeiros militares aprendem técnicas de desengasgo fazendo simulações com bonecos. (Foto: Luís André/Secom)

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) fez um alerta aos pais sobre o aumento do número de casos de engasgos de bebês no Estado. Somente no primeiro trimestre deste ano, a corporação já atendeu 16 ocorrências, o que equivale a mais da metade (51,6%) do total de chamados em todo o ano passado, quando foram registrados 31 atendimentos.

Diante dos riscos de complicações e morte, o CBMRS reforçou as orientações para lidar com esse tipo de emergência até a chegada dos profissionais capacitados. Os bombeiros militares aprendem técnicas de desengasgo fazendo simulações com bonecos.

Mesmo cercados de todos os cuidados, os bebês podem acabar se engasgando quando menos se espera, com o próprio leite materno, medicamentos, pequenos brinquedos e outros objetos.

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir um elemento que tomou um “caminho errado” durante o ato de engolir. Assim, é necessário expulsar o corpo estranho e desobstruir as vias respiratórias.

A soldado Koch, que integra o CBMRS e também é graduada em enfermagem, explicou o passo a passo para o desengasgo de bebês. O processo envolve manobras específicas e exige alguns cuidados. Embora trate-se de uma situação delicada, a primeira dica é manter a calma.

“Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço, mantendo a cabeça um pouco mais inclinada para baixo. Com a palma da mão, dê cinco tapas no meio das costas, empurrando para a frente. Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue, com dois dedos, mais cinco compressões entre os mamilos. Por se tratar de um bebê, a força aplicada deve ser moderada. A manobra deve ser realizada até que a criança chore, consiga expelir o que está obstruindo a respiração ou até a chegada do serviço de emergência”, disse Koch.

Os primeiros socorros devem ser realizados até que seja possível o atendimento especializado. “Mesmo que o adulto consiga desobstruir sozinho as vias aéreas do bebê, é importante procurar o serviço médico”, acrescentou a militar.

Nesses casos, além do telefone 193, do Corpo de Bombeiros Militar, podem ser acionados os serviços de emergência da Brigada Militar (190) e do Samu (192).

