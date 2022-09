Brasil Incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional de Brasília

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fumaça podia ser vista à distância no início da tarde desta segunda-feira; bombeiros foram acionados Foto: Reprodução/Redes Sociais Fumaça podia ser vista à distância no início da tarde desta segunda-feira (5); bombeiros foram acionados Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília, no início da tarde desta segunda-feira (05). Por volta de meio-dia, as chamas podiam ser vistas à distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate ao fogo com cinco viaturas e a aeronave da corporação. Até a última atualização desta reportagem, os militares não tinham informado mais detalhes sobre a ocorrência.

No sábado (03), o Distrito Federal registrou o dia mais seco do ano, com umidade a 9%. Já no domingo (04), a Defesa Civil emitiu um “alerta vermelho” de baixa umidade na capital. A medida indica “grande perigo”, com umidade abaixo de 12% por dois dias seguidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil