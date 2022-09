Grêmio “Acho que a sensação é de que poderia estar sendo muito melhor”, diz o lateral-esquerdo Diogo Barbosa sobre o ano do Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lateral admite que sensação é que 2022 poderia ser melhor para o clube e individualmente Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além de uma troca de técnico, a novidade do Grêmio no último jogo contra o Vila Nova foi o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de volta ao time titular. O defensor participou dos dois gols gremistas, um deles com sua assistência.

Para o lateral, o ano até o momento deixa a sensação de que poderia ter sido melhor mesmo com a presença constante dentro do G-4 da Série B do Brasileirão.

“Acho que é a sensação é de que [o ano] poderia estar sendo muito melhor, tanto pessoalmente quanto para o clube. Todo jogador gosta de estar em campo o maior número de vezes possível, ter uma sequência para manter o ritmo, mas temos um grande grupo e todos os jogadores são capazes de exercer bem. Agora é esperar o começo do trabalho do Renato para entendermos o estilo de jogo e buscar as vitórias em todos os jogos”, falo o lateral em entrevista.

O lateral-esquerdo foi contratado pelo Grêmio em 2020, quando Renato ainda era o técnico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio