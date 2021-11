Rio Grande do Sul Incêndio destrói mais de cem veículos que estavam em depósito do Detran-RS no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Os bombeiros controlaram as chamas, que iniciaram na madrugada desta sexta Foto: CBMRS/Divulgação Os bombeiros controlaram as chamas, que iniciaram na madrugada desta sexta. (Foto: CBMRS/Divulgação) Foto: CBMRS/Divulgação

Um depósito de veículos credenciado pelo Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), localizado na rua Pedro Faustino Nunes, no Centro de Capivari do Sul, no Litoral Norte do Estado, foi atingido por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (12).

O fogo destruiu cerca de 120 veículos que estavam no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A corporação levou aproximadamente duas horas e meia para controlar as chamas.

Ninguém ficou ferido. O incêndio pode ter sido criminoso, conforme a Polícia Civil. As causas do fogo serão investigadas.

Sobre eventuais indenizações aos proprietários dos carros atingidos, o Departamento Estadual de Trânsito afirmou que “os pedidos de ressarcimento devem ser feitos individualmente através dos canais oficiais do Detran-RS e serão analisados conforme o histórico do veículo”.

