As menções ao carvão e aos combustíveis fósseis foram mantidas apesar da campanha “feroz” dos principais produtores de carvão, petróleo e gás para que fossem totalmente removidas.

De forma geral, o primeiro rascunho já trazia avanços pontuais, mas não apresentava detalhes sobre como atingir as metas necessárias para que o aumento da temperatura do planeta seja menor do que 2ºC até 2100 – de preferência não ultrapassando 1,5ºC, como foi definido no Acordo de Paris.