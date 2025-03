Mundo Incêndio em boate deixa 51 mortos e mais de 100 feridos na Macedônia do Norte

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Fogo começou durante um show, neste domingo (16). Número de vítimas ainda está sendo contabilizado pelas autoridades.

Um incêndio em uma boate deixou 51 pessoas mortas e mais de 100 feridas na Macedônia do Norte, neste domingo (16), segundo as autoridades locais.

O incidente foi registrado em Kocani, no nordeste do país, a cerca de 100 km da capital, Skopje. Segundo a imprensa local, o incêndio começou durante um show dentro da boate.

As chamas se alastraram rapidamente para o teto e o telhado do clube, que queimaram rapidamente. Cerca de 1,5 mil pessoas estavam no local, de acordo com a mídia macedônia.

O ministro do Interior, Panche Toshkovsk, afirmou que algumas pessoas que estavam na boate usaram efeitos pirotécnicos, o que pode ter provocado o incêndio.

A emissora estatal MRT informou que dezenas de pessoas sofreram queimaduras graves. O número total de vítimas ainda está sendo contabilizado pelas autoridades. Entre elas, há menores de idade.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. As autoridades afirmaram que uma pessoa foi presa, mas não detalharam o motivo da detenção.

