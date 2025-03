Porto Alegre Brique da Redenção comemora 47 anos com programação especial nos próximos dois finais de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

O tradicional evento acontece na avenida José Bonifácio, no bairro Bom Fim. Foto: César Lopes/PMPA O tradicional evento acontece na avenida José Bonifácio, no bairro Bom Fim. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

Nos próximos dois domingos, 16 e 23 de março, o Brique da Redenção, em Porto Alegre terá uma programação especial em comemoração ao seu 47º aniversário. Neste domingo (16), as festividades começam às 10h30, e no próximo (23), às 9h.

O tradicional evento acontece na avenida José Bonifácio, no bairro Bom Fim. Estão previstas homenagens, apresentações musicais e de dança, além do clássico desfile e exposição de carros antigos do Veteran Car Club do Brasil RS. Todas as atividades são gratuitas.

Criado em 1978 por profissionais do ramo de antiquários, o Brique funciona desde 1982 na extensão da avenida José Bonifácio. Fundada como uma feira a céu aberto, teve inspiração no Mercado de Pulgas, de Montevidéu, e também na Feira de San Telmo, de Buenos Aires. Em 2005, foi sancionada a lei que declara o Brique da Redenção patrimônio cultural do Estado. O maior segmento de expositores na feira é o de artesanato, com mais de 180 bancas, seguido de 66 de antiguidades, 26 de artes plásticas e seis de gastronomia.

A celebração integra a programação oficial do aniversário de Porto Alegre, que comemora 253 anos em 26 de março. A festa é organizada pela Comissão Deliberativa do Brique da Redenção, com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE) e Cultura (SMC).

Programação

Domingo (16):

10h30 – Homenagens protocolares;

– Presença de fundadores do Brique da Redenção.

– Autoridades municipais e estaduais.

– Outorga da “Comenda Amigo do Brique”.

– Parabéns comemorativo ao 47º aniversário do Brique da Redenção.

11h15 – Show Musical com o grupo Os Calamares.

12h45 – Apresentação de música e dança do Conjunto de Folclore Internacional “Os Gaúchos”.

14h às 18h – Palco aberto para apresentações artísticas.

Domingo (23):

9h às 17h – Tradicional desfile e exposição de carros antigos do Veteran Car Club do Brasil e RS.

– Mateada com distribuição gratuita de erva-mate e água quente, para chimarrão e tererê.

2025-03-14