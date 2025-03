Rio Grande do Sul Com R$ 164 milhões de investimento, obras em rodovias da Fronteira-Oeste do Estado melhoram a segurança e promovem o desenvolvimento

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Pavimentação e manutenção de estradas facilitam acesso a serviços essenciais e impulsionam escoamento da produção. (Foto: Daer/Divulgação)

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, está investindo R$ 164 milhões em obras de pavimentação e manutenção de rodovias na região da Fronteira Oeste. As ações visam melhorar a infraestrutura viária, impulsionar o desenvolvimento econômico e proporcionar mais segurança e conforto aos usuários das estradas.

Uma das obras em andamento é a pavimentação de 52 quilômetros da ERS-566, entre os municípios de Alegrete e Maçambará, que já conta com 41 quilômetros de revestimento asfáltico concluídos. O total dos serviços têm investimento de R$ 77 milhões do Estado, além de R$ 51 milhões oriundos de uma dação em pagamento de uma antiga área da CEEE.

Outro projeto é a pavimentação da rodovia ERS-176 no trecho entre Manoel Viana e o entroncamento com a BRS-287 (em Sobradinho). O Estado já destinou R$ 3 milhões à execução das atividades iniciais da obra, como limpeza da área, remoção de vegetação e terraplenagem nos primeiros cinco quilômetros, após a interseção com a RSC-377. O recurso total estimado para pavimentar os 36 quilômetros é de R$ 69,9 milhões.

O secretário da Selt, Juvir Costella, destaca a importância das ações para a logística da região: “A pavimentação da ERS-566 e da ERS-176 é um marco para a Fronteira Oeste, pois vai impulsionar o escoamento da produção agropecuária e facilitar o acesso aos serviços essenciais. Esse investimento robusto demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da Fronteira Oeste”, afirmou o titular da pasta.

O Daer está executando ainda uma série de obras de manutenção e recuperação de rodovias na região, com investimento total de R$ 33 milhões. Entre os trechos contemplados, estão:

* ERS-168 (da BRS-287 a Bossoroca): recuperação do asfalto com reparos localizados, aplicação de nova camada asfáltica na pista e acostamentos, e pintura da sinalização. O serviço já foi concluído em 17 quilômetros. As equipes também estão realizando a limpeza das faixas de domínio entre Bossoroca e a interseção com a BRS-285.

* RSC-377 (entre Alegrete e Manoel Viana): recuperação do asfalto com reparos localizados, aplicação de nova camada asfáltica e acostamentos e renovação da pintura da pista. Os serviços estão em andamento.

* RSC-377 (da interseção da BRS-290 a Quaraí): limpeza de leiras, pontes e sarjetas, aplicação de camada asfáltica para recuperar a pista e nova pintura de sinalização. Os serviços estão execução.

* VRS-834 (acesso a São Marcos, distrito de Uruguaiana): recuperação de erosões no talude com pedras, reposição de meios-fios, reparo em sistemas de drenagem e reparos localizados na pista. A obra abrange uma extensão de 5,9 km. Os serviços estão em andamento.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destacou o compromisso do governo com a melhoria da infraestrutura viária: “Estamos empenhados em executar essas obras com qualidade e dentro do prazo, para que a população da Fronteira Oeste possa usufruir dos benefícios de uma malha rodoviária moderna e eficiente. Nosso objetivo é transformar a infraestrutura do Rio Grande do Sul, garantindo um futuro mais próspero para todos os gaúchos”, salientou o dirigente.

