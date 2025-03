Tênis Tenista brasileiro João Fonseca vence o japonês Kei Nishikori e vai à final do Challenger de Phoenix

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Adversário na decisão será o cazaque Alexander Bublik. (Foto: Divulgação)

Um mês após conquistar o ATP de Buenos Aires, João Fonseca segue impressionando no circuito. Nesse sábado (15), o jovem carioca de 18 anos garantiu sua vaga na final do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, após vencer o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. A partida durou 1h07 e, com a vitória, Fonseca se credenciou para disputar o título neste domingo (16), às 18h. Seu adversário na decisão será o russo naturalizado cazaque Alexander Bublik, que derrotou o português Nuno Borges na outra semifinal.

“Eu trabalho para errar pouco, faço isso desde criança. Me inspiro nos atletas do top-5 para seguir trilhando o meu caminho. Jogo pelo meu país, faço isso para as pessoas se sentirem felizes. Obrigado a todos os que me apoiaram até aqui”, afirmou Fonseca após o triunfo.

Jogo

O primeiro set começou equilibrado, com ambos os jogadores confirmando seus primeiros saques. No entanto, Fonseca quebrou o serviço de Nishikori, abrindo 4/2. O brasileiro manteve o ritmo, não desperdiçou o saque seguinte e fez 5/2. Com a vitória do set nas mãos, Fonseca fechou a parcial com um sólido 6/3.

O segundo set teve um início semelhante ao primeiro, mas Fonseca se tornou mais consistente à medida que a parcial avançava. Ele conseguiu uma quebra de saque crucial, fazendo 3/2. Nishikori, que já foi número 4 do mundo e medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2016, não conseguiu se recuperar e foi dominado pelo brasileiro. Fonseca, com grande controle do jogo, fechou o set também por 6/3.

Ranking

Com a vitória sobre Nishikori, Fonseca deu mais um passo importante em sua carreira, se aproximando de sua melhor colocação no ranking mundial. Atualmente, ele ocupa a 69ª posição no Live Ranking da ATP, um salto considerável em relação à sua melhor colocação, que foi a 68ª posição, alcançada em fevereiro. Derrotar um ex-top 10 como Nishikori, que já foi número 4 do mundo, é um feito marcante na trajetória de Fonseca.

O Challenger de Phoenix tem categoria 175 no calendário da ATP, e o campeão recebe 175 pontos. Com a vaga na final já garantida, Fonseca soma 90 pontos, o que o ajudou a saltar para 840 pontos no ranking. Caso conquiste o título, ele pode subir ainda mais, entrando na faixa dos 61 melhores tenistas do mundo.

Se Fonseca vencer Bublik, atual nº 82 do ranking, neste domingo, ele pode chegar a uma nova marca, figurando entre os 61 melhores do mundo.

2025-03-15