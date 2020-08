Autoridades esvaziaram 500 casas no norte de Los Angeles. (Foto: Reprodução)

Autoridades esvaziaram 500 casas no norte de Los Angeles

Um incêndio florestal consumiu cerca de 4.000 hectares ao norte de Los Angeles, na Califórnia, e provocou o esvaziamento de 500 casas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (12).

“Diversas brigadas estão combatendo um incêndio florestal perto da área de Lake Hughes no Bosque Nacional de Los Angeles”, informou o Corpo de Bombeiros do condado de Los Angeles pelo Twitter.

As chamas, que se moviam rapidamente, começaram por volta das 15h30 (19h30 em Brasília), nos arredores de Lake Hughes, cerca de 70 km ao norte de Los Angeles, e consumiram 4.050 hectares de floresta em menos de três horas, de acordo com os bombeiros.

A coluna de fumaça podia ser avistada a quilômetros de distância do local do incêndio. Mais de 300 bombeiros, com o apoio de helicópteros e aviões, foram enviados ao local para combater o fogo.

Os incêndios florestais se tornaram cada vez maiores e mais frequentes nos últimos anos na Califórnia, estado da costa oeste dos Estados Unidos, um fenômeno que se atribui em parte às mudanças climáticas.

Em novembro de 2018, o chamado “Camp Fire” devastou o norte da Califórnia. Catalogado como o mais mortífero da história do estado, o incêndio afetou cerca de 600 km² e matou 86 pessoas.