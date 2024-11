Mundo Incêndio mata 10 bebês em UTI neonatal na Índia

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os socorristas resgataram 38 recém-nascidos da ala, que abrigava 49 bebês no momento do incêndio. Foto: Reprodução Os socorristas resgataram 38 recém-nascidos da ala, que abrigava 49 bebês no momento do incêndio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 10 recém-nascidos morreram após um incêndio em uma unidade de terapia intensiva neonatal no norte da Índia, disse um funcionário do governo neste sábado (16). A causa da morte foi por queimadura e sufocamento. O incêndio começou na sexta-feira (15) no Maharani Laxmibai Medical College, no distrito de Jhansi, cerca de 285 km a sudoeste de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh.

Sete dos bebês mortos foram identificados, mas três ainda não foram reconhecidos. Os socorristas resgataram 38 recém-nascidos da ala, que abrigava 49 bebês no momento do incêndio, disse o vice-ministro-chefe do estado, Brajesh Pathak.

“Dezessete dos feridos estão recebendo tratamento em diferentes alas e alguns hospitais privados”, disse Pathak a repórteres em Jhansi. Sete dos bebês mortos foram identificados, enquanto as autoridades estão trabalhando para identificar os três restantes, disse ele.

Um bebê continua desaparecido, disse um funcionário do governo que pediu para não ser identificado porque ele não está autorizado a falar com a mídia. A causa do incêndio permanece desconhecida. Uttar Pradesh, o ministro-chefe Yogi Adityanath ordenou uma investigação sobre o caso.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi expressou condolências pela tragédia “angustiante”.

“Minhas condolências mais profundas para aqueles que perderam seus filhos inocentes com isso”, postou Modi na plataforma X. “Eu oro a Deus para que lhes dê a força para suportar esta imensa perda.”

O ministro-chefe do estado em que ocorreu o acidente, Yogi Adityanath, anunciou uma indenização de 500 mil rúpias, cerca de R$ 34 mil às famílias das vítimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/incendio-mata-10-bebes-em-uti-neonatal-na-india/

Incêndio mata 10 bebês em UTI neonatal na Índia

2024-11-16