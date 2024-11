Porto Alegre Produtores rurais de Porto Alegre comercializam pêssego, ameixa e flores no Largo Glênio Peres

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até dezembro, de segunda a sábado, das 6h às 21h, a Feira da Produção Rural da capital gaúcha oferece produtos frescos da safra. Foto: Marília Jung/SMGOV/PMPA Até dezembro, de segunda a sábado, das 6h às 21h, a Feira da Produção Rural da capital gaúcha oferece produtos frescos da safra. (Foto: Marília Jung/SMGOV/PMPA) Foto: Marília Jung/SMGOV/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem passa pelo Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, pode conferir um pouco do que é produzido na Região Sul da cidade. Até dezembro, de segunda a sábado, das 6h às 21h, a Feira da Produção Rural da capital gaúcha oferece produtos frescos da safra, que estão sendo comercializados pelos produtores, direto para os consumidores. No local, cinco famílias se revezam na venda de pêssegos peach, rubinel, kampai, sulina, PS e premier, além de nectarina e flores secas sempre viva e statice e também orquídeas.

Está sendo comercializada no local a produção das famílias Piber, Bertacco, Moresco, Marodin, Antonello, todos produtores rurais do bairro Vila Nova. As orquídeas são do Orquidário Rincão, de Belém Velho.

“Em função dos últimos eventos climáticos, não estamos tendo uma safra satisfatória para a realização da Festa do Pêssego, mas disponibilizamos aos produtores este ponto de comercialização, no Centro da Capital, para que possam escoar a sua produção. É uma ação simples, mas importante de fomento à continuidade deste cultivo tradicional da cidade”, explica do secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

Segundo a vice-presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Giordana Piber, é um importante ponto para o escoamento da produção. “Para nós, produtores de Porto Alegre, é muito importante podermos comercializar nossa safra neste ponto com grande fluxo de pessoas. Estamos escoando bem a nossa produção e conseguimos um valor agregado melhor. Os consumidores também ganham com produtos frescos, de melhor qualidade, já com a maturação adequada para o consumo”, destaca.

Levantamento realizado pelo Escritório da Emater-RS em Porto Alegre sobre a produção de pêssego na Capital aponta que a previsão da safra deste ano é de cinco toneladas por hectare. A expectativa é uma colheita abaixo do esperado, com relação à produção de anos anteriores, acima de oito toneladas por hectare. Atualmente, cinco propriedades mantêm o cultivo de pêssego, em uma área de aproximadamente seis hectares, no bairro Vila Nova.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/produtores-rurais-de-porto-alegre-comercializam-pessego-ameixa-e-flores-no-largo-glenio-peres/

Produtores rurais de Porto Alegre comercializam pêssego, ameixa e flores no Largo Glênio Peres

2024-11-16