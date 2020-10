Brasil Incêndio na Chapada dos Veadeiros é extinto após cerca de duas semanas

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Chuva ajudou a conter as chamas. Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros de Goiás Chuva ajudou a conter as chamas. (Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros de Goiás) Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros de Goiás

O Corpo de Bombeiros de Goiás anunciou que o incêndio na região da Chapada dos Veadeiros foi extinto. As queimadas duraram cerca de duas semanas e também foram contidas por equipes de brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e voluntários. A chuva que atingiu a região no último fim de semana também ajudou a conter o fogo. A estimativa é de que 75 mil hectares tenham sido destruídos.

No Twitter, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, postou um vídeo anunciando o fim do incêndio e no qual a equipe do ICMBio é aplaudida pela realização do trabalho.

No sábado (10), Salles sobrevoou a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para verificar o trabalho de combate aos incêndios na região. O trabalho contou com ajuda de cinco aeronaves do tipo Air Tractor, usadas para despejar água com produto retardante de fogo em locais de difícil acesso.

O fogo teve início no dia 25 de setembro em uma propriedade rural no município de Cavalcante, no interior da APA (Área de Proteção Ambiental) do Pouso Alto. A baixa umidade e alta temperatura na região contribuíram para o fogo se espalhar.

Uso de retardante de fogo

O retardante de fogo utilizado no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é alvo de controvérsia pelos riscos de contaminação. O próprio Ibama teria feito alertas graves sobre sua utilização.

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, em 2018 técnicos do Ibama analisaram o produto que foi lançado na região, ainda sem ter a devida regulação ambiental no Brasil. Esse produto químico, que é misturado à água e lançado por aviões sobre a vegetação, tem a propriedade de aumentar a capacidade de retenção do fogo. Os técnicos teriam sido taxativos ao recomendar “a suspensão do consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região exposta ao produto pelo prazo de 40 dias”.

Esse prazo é estipulado, de acordo com a nota, porque o produto lançado na floresta demora pelo menos 28 dias para que cerca de 80% a 90% de seu material se degrade. O composto utilizado, conhecido como retardante de fogo, foi o Fire Limit FL-02.

