Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Tutores devem ficar atentos a suas fêmeas de estimação. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Tutores devem ficar atentos a suas fêmeas de estimação. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Cães e gatos também podem sofrer de câncer de mama. Em alusão ao Outubro Rosa, mês em que a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama procura conscientizar as mulheres da importância de adotar medidas preventivas, é preciso saber que o cuidado também se estende aos animais de estimação.

A maior incidência da doença é em fêmeas, contudo, entre 1% e 3% dos casos são diagnosticados também em machos. Os tumores de mama têm uma tendência a aparecer em cadelas adultas, entre 4 e 12 anos de idade. Já as gatas podem desenvolver a partir de um ano de vida.

O médico veterinário e especialista em Oncologia Veterinária, Rodrigo Ubukata, explica que a incidência é bastante variável, de acordo com a região e o País. “Países desenvolvidos tem política de controle populacional, com isso os animais são castrados precocemente e consequentemente acabam tendo menor incidência de câncer de mama. Já países em desenvolvimento tem uma política de controle populacional ainda inadequada e uma cultura da população muito preconceituosa, então os animais muitas vezes não são castrados precocemente e com isso a incidência de tumores de mama aumenta, porque são tumores que têm uma relação direta com o status reprodutivo do animal”.

No Brasil, completa o médico, os tumores de mama têm uma frequência bastante alta, quando considerado todos os tipos de tumores que existem nos animais de estimação. Ubukata também é membro da Subcomissão de Biossegurança em Quimioterapia Antineoplásica da Comissão de Saúde Pública do CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo).

O diagnóstico e o tratamento precoce da lesão, assim como nos humanos, é também a melhor forma de tratamento e cura. “Assim como na mulher, apalpar a mama [do animal] em busca de nódulos é muito importante, e se localizar qualquer volume anormal, devem levar imediatamente ao médico veterinário”, alerta a médica veterinária Maria Cristina Santos Reiter Timponi, também presidente da Comissão de Entidades Veterinárias do CRMV-SP.

A médica Maria Cristina explica que todas as raças de cadelas, inclusive as híbridas, sem raça definida, podem ter tumor de mama, e o aparecimento de tumores normalmente ocorre em fêmeas mais velhas acima dos sete anos de idade, “porém com o uso do anticoncepcional, temos fêmeas jovens acometidas de tumores malignos”.

A melhor forma de prevenir tumores mamários é a castração antes do primeiro cio ou logo depois do primeiro cio. “Normalmente são as fêmeas não castradas que têm maior propensão a tumores, aquelas que recebem frequentemente anticoncepcional e aquelas também que tem a pseudogestação, onde tem a presença de leite nas mamas dois a três meses pós cio”, esclarece a médica.

Ubukata acrescenta que estudos feitos desde 1968 mostram que cadelas castradas antes do primeiro cio, por volta dos seis meses de idade, reduzem em 99% as chances de incidência de tumor de mama.

Diagnóstico e tratamento

Quando o médico veterinário localiza algum nódulo, ele pode pedir a citologia aspirativa para determinar se é maligno ou benigno.

Na opinião da veterinária Maria Cristina, a retirada cirúrgica é sempre a melhor opção como tratamento, pois muitas quimioterapias não funcionam bem em tumores mamários. “Existem várias técnicas cirúrgicas hoje que propiciam melhores tratamentos para fêmea que tem tumor. Quanto mais rápido for essa intervenção cirúrgica, menos chance de metástase e menos sofrimento do animal”, orientou.

Já as gatas têm bem menos tumores de mama e a maioria das vezes é por uso de anticoncepcional, informou a médica. “As gatas não têm pseudogestação. Mas quando as gatas têm tumores, são muito mais agressivos e metastáticos. Os gatos machos também não têm hiperplasia de mamilo”, disse Maria Cristina.

Em gatas, a castração também tem um efeito protetor, recomenda Ubukata.

Se o tutor não tem interesse que o animal reproduza, a castração precoce ajuda, orienta o veterinário. “Animais já com dois, três anos de idade, ou acima disso, a castração já perde seu efeito protetor. E o objetivo da castração não é só prevenir o tumor de mama, mas também fazer a conscientização e a educação da posse responsável, para que a gente diminua a população de animais de rua, de animais abandonados, e doenças transmitidas dos animais para os seres humanos”, finaliza Ubukata.

Outubro Rosa Pet

Em 2020, devido à condição de distanciamento causada pela pandemia de covid-19, médicos-veterinários se uniram para fortalecer a campanha Outubro Rosa Pet por meio das mídias sociais. Coordenados pelo professor Geovanni Dantas Cassali, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), está sendo promovida a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Mama em Animais de Companhia.

Na programação do Outubro Rosa Pet Brasil será feito um evento online gratuito, de 26 a 29 de outubro de 2020, que reunirá palestrantes de todo o país. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @outubrorosapet.

