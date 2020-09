Mundo Incêndios no oeste dos Estados Unidos já deixaram pelo menos 25 mortos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Oregon é o estado mais afetado na região. Foto: Oregon Department of Transportation Oregon é o estado mais afetado na região. (Foto: Oregon Department of Transportation) Foto: Oregon Department of Transportation

Os incêndios florestais que atingem a costa oeste dos Estados Unidos continuam deixando milhares de pessoas em alerta. O número de mortos subiu para pelo menos 25 pessoas.

Há ao menos 100 focos de incêndio na região neste sábado (12), e as autoridades indicam que há dezenas de desaparecidos.

A situação é pior em Washington, Oregon e Califórnia, onde o fogo já consumiu uma área correspondente a quase o tamanho de Sergipe.

Centenas de milhares de americanos precisaram deixar suas casas por causa do risco de destruição.

Só no Oregon, o alerta chegou a 500 mil pessoas, o que representa mais de 10% dos habitantes do estado. Dessas, 40 mil pessoas precisaram sair, de acordo com governadora Kate Brown.

O estado é considerado o atual epicentro dos incêndios.

As autoridades do Oregon se preparam para um “incidente de mortalidade em massa”, levando em consideração quantas estruturas foram carbonizadas.

Em Portland, a principal cidade do estado, moradores da periferia tiveram que procurar abrigo em um centro de convenções.

A situação só não piorou porque ventos soprados do Pacífico impediram que as chamas se alastrassem mais.

O fogo ainda ameaça áreas residenciais da cidade, onde mora a brasileira Kesia Frade com o marido e a filha. O fogo não chegou na região, que está no nível dois de alerta.

Ela conta que está com as malas preparadas com os documentos caso recebam outro alerta.

“Se acontecer de o nível três chegar, a gente tem que sair na hora”, diz.

“A qualidade do ar tá muito ruim. Hoje, tá melhor. Dois ou três dias atrás o céu tava muito laranja, tava muito escuro”, relata Kesia.

Já na Califórnia, três dos cinco maiores incêndios florestais da história do estado estão acontecendo neste momento, segundo as autoridades.

As altas temperaturas, falta de chuva e ventos fortes ajudaram a preparar o terreno para as chamas.

Mais de 4 mil casas e outras estruturas foram queimadas apenas na Califórnia nas últimas três semanas, de acordo com o Departamento de Proteção de Incêndios do estado.

A imprensa americana divulgou imagens de pessoas deixando suas casas em desespero ou tentando recuperar os pertences em meio aos escombros.

