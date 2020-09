Brasil Incêndio mobiliza bombeiros na Serra da Bocaina em São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Fogo teve início na sexta-feira (11), em Silveiras, e há quase 24h equipes atuam no local. Foto: Cleusa Colaço/Arquivo Pessoal Fogo teve início na sexta-feira (11), em Silveiras, e há quase 24h equipes atuam no local. (Foto: Cleusa Colaço/Arquivo Pessoal) Foto: Cleusa Colaço/Arquivo Pessoal

Um incêndio que teve início na sexta-feira (11), na Serra da Bocaina em Silveiras (SP), mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que tentam controlar as chamas na área de mata. Segundos os bombeiros, equipes estão se revezando no local há quase 24h.

Até às 13h30 deste sábado (12), o fogo ainda não havia sido controlado. De acordo com a Defesa Civil, o fogo teve início por volta das 17h30 e atinge até a tarde deste sábado uma área de cerca de oito campos de futebol. No período da manhã, 12 pessoas atuavam no local entre bombeiros e defesa civil.

Em julho, uma operação de combate ao incêndio na Pedra da Mina, maior pico do Estado de São Paulo, que fica na Serra da Mantiqueira, levou uma semana para ser controlado e destruiu uma área de mata equivalente a 460 campos de futebol.

Segundo os bombeiros, ainda não se sabe se a queimada atual na Serra da Bocaina teve início por causas naturais ou criminosa.

A cada dez horas a base dos bombeiros na cidade de Cruzeiro realiza a troca de equipes que atuam para apagar o fogo. A área atingida fica próxima a Estrada do Lageado.

A moradora Cleusa Colaço, que tem um sítio no local e fez as imagens da queimada, teme a proporção que as chamas podem tomar.

“A gente ainda não conseguiu assimilar que isso está acontecendo, é muito triste. Nós viramos a noite sem dormir, preocupados se as chamas chegariam aqui e hoje chamas continuam crescendo”, disse.

