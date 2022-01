Rio Grande do Sul Incluindo duas crianças, de 2 e de 7 anos, óbitos causados pela covid chegam a 36.791 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Foram registrados 42 novos óbitos nas últimas 24 horas no Estado. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado nesta quinta-feira (27) acrescentou 42 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.791 casos fatais de covid desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que o mundo vivia uma pandemia, em março de 2020. Dentre os falecimentos estão duas crianças: uma de 7 e outra de 2 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

— Alegrete, (homem, 74 anos)

— Alvorada, (mulher, 60 anos)

— Bagé, (homem, 83 anos)

— Cachoeirinha, (homem, 72 anos)

— Cachoeirinha, (mulher, 90 anos)

— Canoas, (mulher, 60 anos)

— Capão da Canoa, (homem, 77 anos)

— Carazinho, (mulher, 67 anos)

— Carlos Barbosa, (mulher, 87 anos)

— Caxias do Sul, (mulher, 84 anos)

— Cidreira, (mulher, 75 anos)

— Cidreira, (mulher, 73 anos)

— Coronel Bicaco, (homem, 86 anos)

— Cruz Alta, (mulher, 88 anos)

— Encantado, (mulher, 94 anos)

— Gramado, (homem, 24 anos)

— Gravataí, (mulher, 78 anos)

— Gravataí, (mulher, 80 anos)

— Gravataí, (mulher, 57 anos)

— Ibirubá, (mulher, 82 anos)

— Igrejinha, (homem, 66 anos)

— Novo Hamburgo, (mulher, 86 anos)

— Parobé, (mulher, 54 anos)

— Passo Fundo, (mulher, 75 anos)

— Passo Fundo, (homem, 89 anos)

— Passo Fundo, (mulher, 59 anos)

— Porto Alegre, (mulher, 86 anos)

— Porto Alegre, (mulher, 87 anos)

— Porto Alegre, (mulher, 57 anos)

— Rio Grande, (mulher, 76 anos)

— Santa Cruz do Sul, (mulher, 87 anos)

— Santa Maria, (mulher, 7 anos)

— Santana do Livramento, (mulher, 80 anos)

— Santo Ângelo, (mulher, 84 anos)

— São Francisco de Paula, (homem, 72 anos)

— São Leopoldo, (mulher, 72 anos)

— São Leopoldo, (mulher, 64 anos)

— São Martinho da Serra, (mulher, 68 anos)

— Sapucaia do Sul, (homem, 2 anos)

— Tenente Portela, (homem, 41 anos)

— Tramandaí, (homem, 95 anos)

— Vacaria, (homem, 59 anos).

Casos

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, só nesta segunda foram somados 21.422. O Estado vem registrando recordes de casos da doença causada pelo coronavírus. São 1.767.745 casos já adicionados à estatística desde o início da pandemia.

Vacinação

Segundo atualização desta quinta do boletim de vacinação, desde o início da campanha vacinal no Brasil, em janeiro do ano passado, 81,2% da população residente em território gaúcho recebeu ao menos uma dose de imunizante. Com esquema completo (duas doses com ou sem reforço), são 72,7%. A dose de reforço já foi recebida por 23%.

O total de doses aplicadas chega a 20.001.831.

Hospitalizações e UTIs

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 61,7%. São 1.898 pacientes distribuídos em 3.078 leitos de UTI.

