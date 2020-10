Mundo Índia autoriza reabertura de escolas e cinemas apesar dos novos surtos de coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Com mais de 6,2 milhões de casos, país está atrás somente dos Estados Unidos na lista dos mais afetados pela doença Foto: Reprodução Com mais de 6,2 milhões de casos, país está atrás somente dos Estados Unidos na lista dos mais afetados pela doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Índia autorizou, nesta quarta-feira (30), a reabertura de escolas, cinemas e piscinas após meses fechados, apesar de os surtos do coronavírus estarem prestes a transformar este país no mais afetado do planeta.

Com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia registrou até agora mais de 6,2 milhões de casos, atrás somente dos Estados Unidos, e mais de 97 mil mortos. O governo, no entanto, tem retomado progressivamente a economia, muito afetada pelo confinamento que atingiu milhões de pessoas, principalmente os mais pobres.

As aulas já foram retomadas na semana passada em alguns estados para os estudantes de 14 a 17 anos, mas agora todos os estabelecimentos do país estarão autorizados a reabrir suas portas.

“Para a reabertura das escolas, os governos (de estados e territórios) terão flexibilidade para tomar decisões a partir de 15 de outubro de forma gradual”, indicou o Ministério do Interior.

Os cursos online “serão incentivados” e os estudantes não poderão ser obrigados a comparecer às aulas, acrescentou. As universidades continuarão fechadas, embora alguns pós-graduados e estudantes de ciências e tecnologia possam voltar aos laboratórios.

Os indianos, que possuem uma próspera indústria cinematográfica nacional, poderão voltar às salas de cinema, mas somente em 50% de capacidade. As piscinas serão abertas para os treinamentos. Os voos internacionais continuam suspensos por enquanto.

