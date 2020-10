Mundo Senado da Itália suspende atividades após casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

A Itália tem 314.861 casos confirmados e 35.894 mortos Foto: Reprodução A Itália tem 314.861 casos confirmados e 35.894 mortos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Todos os trabalhos e reuniões no Senado italiano foram suspensos na quarta-feira (30) por tempo indeterminado para desinfetar o prédio da Casa depois que dois senadores do M5S (Movimento 5 Estrelas) comunicaram ter diagnóstico positivo para a Covid-19.

Os políticos contaminados são o siciliano Francesco Mollame e Marco Croatiati, da região de Emilia Romagna, que estão isolados em casa. Testes começaram a ser feitos nos outros parlamentares do M5S.

Todas as reuniões do comitê do partido foram canceladas e as instalações estão sendo descontaminadas. Os membros da comissão parlamentar da Indústria também serão submetidos a testes, já que na semana passada Croatiati participou de uma reunião do grupo.

Até agora não haviam sido realizadas sessões no plenário, apenas reuniões de comissões, mas na segunda-feira está prevista a votação do decreto de lei com medidas para reduzir a crise causada pelo novo coronavírus.

Mollame disse que está com “febre alta e dificuldade para respirar” e explicou que não participou nem da última assembleia do M5S, por videoconferência, pois estava incapacitado.

Com relação à possibilidade de ampliação do estado de emergência, decretado até o dia 15, o vice-ministro de Saúde, Pierpaolo Sileri, disse não acreditar que será necessário. “É óbvio que se de repente tivermos quatro vezes mais infecções até a data voltemos a falar sobre isso. Mas agora eu acredito que ficará assim”, disse ao programa Agorà da rede pública Rai 3.

Administradores locais emitiram novas diretrizes diante do aumento de casos, como o prefeito de Spoleto, Umberto de Augustinis, que fechou parques para evitar concentrações, principalmente de crianças.

A Itália tem 314.861 casos confirmados e 35.894 mortos. Na quarta-feira, o país registrou 1.851 novas notificações em 24 horas – cerca de 200 a mais que no dia anterior – e 19 mortes. No momento, 51.263 casos estão ativos no país. Entre essas pessoas, 47.836 estão isoladas em casa, enquanto 3.047 estão internadas – 280 em UTIs.

A região que mais reportou casos nas últimas 24 horas é Campana, com 287, seguida por Lazio (que tem Roma como capital), com 210. A Lombardia, região mais afetada pela pandemia, comunicou 201 novos casos. As que menos reportaram contágios foram Vale de Aosta e Molise, com 6 cada.

