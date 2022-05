Mundo Índia e Paquistão enfrentam temperaturas de quase 50°C durante onda de calor

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Homem quebra cubo de gelo para distribuir entre moradores de Ahmedabad, na Índia.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Índia e o Paquistão estão passando por uma forte onda de calor que chegou a registrar temperaturas de quase 50°C. Autoridades paquistanesas emitiram um alerta de calor no país que registrou a maior temperatura em 61 anos, 47°C.

A ministra federal para Mudanças Climáticas do Paquistão, Sherry Rehman, pediu aos governos federal e provincial que tomem medidas de precaução para gerenciar a intensa onda de calor, que atingiu máximas de 47°C em partes do país.

“O sul da Ásia, particularmente a Índia e o Paquistão, enfrentam o que foi uma onda de calor recorde. Começou no início de abril e continua a deixar as pessoas ofegantes em qualquer sombra que encontrem”, disse Rehman em comunicado.

Segundo a Reuters, mais de um bilhão de pessoas correm o risco de impactos relacionados ao calor na região, alertaram cientistas, ligando o início precoce de um verão intenso às mudanças climáticas.

“Pela primeira vez em décadas, o Paquistão passou do inverno ao verão sem a primavera”, disse Rehman.

Geleiras derretem

Geleiras nas cordilheiras do Himalaia, Hindu Kush e Karkoram derreteram rapidamente, criando milhares de lagos glaciais no norte do Paquistão, dos quais cerca de 30 correm o risco de inundações repentinas e perigosas, disse o Ministério das Mudanças Climáticas, acrescentando que cerca de 7 milhões de pessoas estão vulneráveis.

Um cientista sênior do Departamento Meteorológico da Índia disse na sexta-feira passada que as condições de calor persistirão pelos próximos três dias, mas que as temperaturas cairão após a chegada das monções, esperadas em algumas partes em maio.

“Estamos recebendo muitos pacientes que sofreram insolação ou outros problemas relacionados ao calor”, disse Mona Desai, ex-presidente da Associação Médica de Ahmedabad, no estado indiano de Gujarat.

Ela disse que 60-70% dos pacientes eram em idade escolar queixando-se de vômitos, diarreia, cólica abdominal, fraqueza e outros sintomas.

As estradas estavam desertas em Bhubaneshwar, no estado de Odisha, no leste da Índia, onde as escolas foram fechadas, enquanto a vizinha Bengala Ocidental adiantou em alguns dias as férias escolares de verão.

Incêndio no lixão

No norte da capital, um depósito de lixo pegou fogo na semana passada e, segundo as autoridades local, o incêndio foi provocado pelas altas temperaturas. Os bombeiros demoraram horas para controlar as chamas, o que deixou a qualidade do ar na metrópole ainda mais irrespirável.

Três outros incêndios ocorreram em menos de um mês no maior lixão da capital, o Ghazipur, uma montanha de dejetos de 65 metros de altura. A cidade de mais de 20 milhões de habitantes carece de infraestrutura moderna para tratar as 12 mil toneladas de resíduos que produz diariamente.

Ondas de calor mataram mais de 6.500 pessoas na Índia desde 2010. Os cientistas dizem que devido às mudanças climáticas elas estão se tornando mais frequentes, mas também mais severas. “Calor como o que atingiu a Índia no início deste mês só era observado uma vez a cada 50 anos”, constata Mariam Zachariah, do Instituto Grantham do Imperial College de Londres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo