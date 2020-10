Mundo Índia supera 100 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus

3 de outubro de 2020

Segundo o ministério da Saúde, a Índia registra 100.842 mortes

A Índia superou neste sábado (03) a marca de 100.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com o balanço oficial, o terceiro país com o maior número de óbitos depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Segundo o ministério da Saúde, a Índia registra 100.842 mortes. A pandemia continua provocando grandes danos no país asiático, o segundo mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes.

Desde o início da pandemia o país registra 6,47 milhões de casos de contágio e nas próximas semanas a Índia deve superar os Estados Unidos como a nação com mais infecções.

Especialistas apontam dúvidas sobre a exatidão dos números da Índia, que tem uma população quatro vezes maior que a dos Estados Unidos e registra metade do número de mortes.

“Não sabemos qual é a confiabilidade das taxas de mortalidade na Índia”, declarou o virologista T. Jacob John. “A Índia não tem um sistema de vigilância da saúde pública que documente em tempo real todos os casos de doença e mortes”, completou.

Embora as autoridades indianas organizem quase um milhão de testes por dia, quando se considera o percentual da população a taxa é muito menor que a de outros países. Proporcionalmente, Estados Unidos, por exemplo, submete a testes cinco vezes mais pessoas que a Índia, de acordo com o site de estatísticas globais Worldometer.

