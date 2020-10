Rio Grande do Sul Segundo secretário do governo do Rio Grande do Sul testa positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Hauschild (E) teve sintomas leves e decidiu fazer o teste Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Hauschild (E) teve sintomas leves e decidiu fazer o teste (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O secretário da Justiça e Cidadania, Mauro Hauschild, é o segundo integrante do primeiro escalão do governo Eduardo Leite a testar positivo para o coronavírus. A outra foi Arita Bergmann, da Saúde, que já está curada.

Hauschild teve sintomas leves e decidiu fazer o teste na quinta-feira. O resultado saiu nesta sexta-feira (02) e, imediatamente, ele entrou em isolamento. Todos os servidores que tiveram contato com ele serão testados. A secretaria está trabalhando em regime de revezamento.

No final da tarde, o secretário procurou a Santa Casa para fazer exames. “Tive alguns sintomas. Como viajo todas as semanas para Brasília, achei prudente fazer o exame”, disse Hauschild. A esposa e as duas filhas do secretário moram em Brasília.

