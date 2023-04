Mundo Índia vai ultrapassar a China como país mais populoso do mundo

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

estimativas são que a Índia alcançará 1,668 bilhão de habitantes em 2050. (Foto: Reprodução)

A Índia está a caminho de ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo. É o que estima o Fundo de População das Nações Unidas. O relatório da agência prevê que este ano, a Índia venha a ter 1 428,6 milhões de habitantes. A China terá menos 3 milhões (1 425,7 milhões).

Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo da ONU, diz que “o ranking dos países mais populosos do mundo vai mudar significativamente nos próximos 25 anos”. Em 2050, as estimativas são que a Índia alcançará 1,668 bilhão de habitantes em 2050 e a China com 1,317 bilhão de habitantes.

No ranking, os Estados Unidos ocupam um terceiro lugar bem distante, com 340 milhões de habitantes.

A Índia e a China juntas têm mais de um terço dos atuais oito mil milhões de pessoas no mundo. No entanto, a natalidade tem vindo a abrandar em ambos os países, sobretudo na China, onde a população diminuiu pela primeira vez no ano passado, em mais de seis décadas.

Mudança

Pequim acabou em 2016 com sua rígida política de apenas um filho por família, imposta na década de 1980 em meio a temores de uma superpopulação. Em 2021, o país passou a permitir que os casais tenham até três filhos. No entanto, as medidas parecem não ser suficientes para estancar a contínua diminuição da população.

O governo chinês afirmou nesta quarta-feira que “aplica uma estratégia nacional para responder ativamente ao envelhecimento da população, promove a política de três filhos com medidas de apoio e responde ativamente às mudanças no desenvolvimento populacional”.

Conforme o porta-voz da diplomacia do país, Wang Wenbin, “o dividendo demográfico da China não desapareceu, o dividendo de talento está tomando forma e o estímulo ao ao desenvolvimento continua forte”.

Queda

Oito nações de mais de 10 milhões de habitantes, a maioria na Europa, registraram queda no número de habitantes na última década. O Japão enfrenta um declínio devido ao envelhecimento de sua população, o que provocou uma redução de três milhões de habitantes entre 2011 e 2021.

População futura

Dados da ONU publicados em julho do ano passado antecipam como será a população mundial até o ano 2100. A população da África é a que mais deve crescer, com uma previsão de aumento de 1,4 bilhão atualmente para 3,9 bilhões daqui a 77 anos. O continente abrigará 38% da população mundial, muito acima dos 18% atuais. A ONU também prevê que a população do planeta em seu conjunto diminuirá na década de 2090, após atingir o pico de 10,4 bilhões.

