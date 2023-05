Economia Indicado para diretoria do Banco Central é mestre em economia e é apontado por colegas como um negociador habilidoso, com contatos no setor empresarial e financeiro e que gosta de trabalhar em equipe

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Galípolo tem passagem tanto pelo setor público quanto pelo privado. (Foto: Reprodução/LinkedIn)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gabriel Galípolo, indicado para diretoria do Banco Central (BC), é mestre em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e tem passagem tanto pelo setor público quanto pelo privado. É apontado por colegas como um negociador habilidoso com contatos no setor empresarial e financeiro e que gosta de trabalhar em equipe.

Conforme o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo tem bom trânsito no Congresso e tem feito negociações com o Parlamento, “sendo coautor de todas as políticas públicas endereçadas ao Congresso”.

Já foi chefe da Assessoria Econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo (2007) e diretor de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo (2008).

Na iniciativa privada, foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021. Também é coautor do livro Manda Quem Pode, Obedece Quem tem Prejuízo, lançado pela Editora Contracorrente, sobre o funcionamento do mercado financeiro e a relação da economia com a política. Galípolo é ligado ao economista Luiz Gonzaga Belluzzo, amigo e um dos conselheiros do presidente Lula.

Na avaliação do economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, a nomeação de Galípolo para o BC é uma tentativa de aproximação entre o governo e a autarquia.

“Não vejo como tentativa do governo de mudar a postura do BC de dentro para fora, porque o Galípolo é um dos nomes mais alinhados ao mercado financeiro. Ele já foi presidente de banco e, quando foi nomeado para ser o número dois da Fazenda, a leitura foi de que era uma tentativa do PT de se aproximar do mercado financeiro”, afirma. “Mas, de qualquer forma, ele não vai poder, sozinho, mudar o direcionamento da política do BC.”

Outras indicações

O governo terá mais duas trocas para fazer até 31 de dezembro deste ano, para os cargos de Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, e de Mauricio Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.

Além disso, no próximo ano, em conjunto com a escolha do novo presidente que irá suceder a Roberto Campos Neto, há outras duas trocas a serem feitas nas diretorias da autoridade.

Para Carlos Kawall, sócio-fundador da Oriz Partners e ex-secretário do Tesouro Nacional, a repercussão da indicação de Galípolo dependerá das próximas declarações dele sobre a economia e a condução da política monetária no País.

“Vai ser importante ouvir o que ele tem a dizer na sabatina do Senado e, em particular, qual é a posição dele sobre a execução da política monetária, se ele vai professar ou não as teses da MMT (Teoria Monetária Moderna, na sigla em inglês), que tem gerado mais nervosismo no mercado”, diz Kawall.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/indicado-para-diretoria-do-banco-central-e-mestre-em-economia-e-e-apontado-por-colegas-como-um-negociador-habilidoso-com-contatos-no-setor-empresarial-e-financeiro-e-que-gosta-de-trabalhar-em-equipe/

Indicado para diretoria do Banco Central é mestre em economia e é apontado por colegas como um negociador habilidoso, com contatos no setor empresarial e financeiro e que gosta de trabalhar em equipe

2023-05-09