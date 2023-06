Política Indicado de Lula para ministro do Supremo, Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta; Veja como foi o processo de outros ministros

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Caso tenha o nome confirmado, ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. (Foto: Sylvio Sirangelo/TRF4)

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado sabatina nesta quarta-feira (21) o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). No mesmo dia, deve seguir para o plenário da Casa.

Uma vez aprovado pelo plenário, Zanin estará apto a assumir a função. Caso tenha o nome confirmado, ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Cristiano Zanin tem 47 anos e atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava-Jato.

Para que o nome dele seja aprovado, são necessários: na CCJ: votos favoráveis da maioria dos presentes. A votação só começará com a presença de ao menos 14 senadores. A comissão possui 27 membros titulares; no plenário: pelo menos 41 votos favoráveis. A votação só começará quando este número de presentes estiver no plenário. Nas duas etapas, a votação será secreta.

Aprovação com folga

O advogado Cristiano Zanin deve ser aprovado com folga para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações do Poder360, a expectativa do governo é de cerca de 55 votos favoráveis de senadores para o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Levantamento mostra que ao menos 43 senadores já decidiram por votar a favor de Zanin. O advogado precisa de 41 votos favoráveis para ser aprovado e assumir a cadeira no Supremo. A votação para um novo ministro do STF é secreta. Na sabatina na CCJ, Zanin responderá aos questionamentos dos senadores.

Quem é o indicado

Com 47 anos de idade, caso seu nome seja aprovado pelo Senado, poderá compor o quadro de ministros do Supremo até novembro de 2050, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte.

Zanin se notabilizou por defender Lula nos processos penais da Operação Lava-Jato desde 2013. O presidente chegou a ser condenado e preso, mas teve as condenações anuladas pelo STF após recursos assinados pelo advogado.

Nascido em Piracicaba (SP), Zanin se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

O advogado não é filiado a partido político, apesar de defender Lula em processos criminais. Ele também não é especialista na área penal, e sim em direito civil e processual.

Ainda como advogado de Lula, Zanin foi um dos responsáveis por levar o processo envolvendo a condenação e a prisão do petista ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Este caso foi o primeiro comunicado individual levado à corte internacional em favor de um cidadão brasileiro. Lula venceu a análise, e a decisão proferida é, atualmente, paradigma internacional sobre o direito individual.

O paradigma é representado pelo seguinte enunciado adotado pela ONU: “Toda e qualquer pessoa deve ser julgada por um juiz independente e imparcial.”

Processo de outros ministros

Para cada uma sabatinas dos ministros do STF, houve placares e durações distintas. Veja abaixo:

2002: Gilmar Mendes – duração de 4h54;

2006: Carmém Lúcia – duração de 2h44;

2009: Dias Toffoli – duração de 2h44;

2011: Luiz Fux – duração de 6h31;

2011: Rosa Weber – duração de 4h26;

2013: Luís Roberto Barroso – duração de 7h36;

2015: Luiz Edson Fachin – duração de 12h39;

2017: Alexandre de Moraes – duração de 11h39

2020: Nunes Marques – duração de 10h;

2021: André Mendonça – duração de 8h.

