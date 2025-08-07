Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Indicados ao Bola de Ouro e demais prêmios são revelados

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Após três anos de ausência, um clube brasileiro volta a figurar entre os indicados ao prêmio de Melhor Clube do Mundo.

Após três anos de ausência, um clube brasileiro volta a figurar entre os indicados ao prêmio de Melhor Clube do Mundo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Os indicados às principais premiações do futebol mundial foram anunciados nesta quinta-feira (7). A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 22 de setembro, no icônico Teatro du Châtelet, em Paris, na França.

Serão distribuídos prêmios nas categorias masculina e feminina, incluindo o prestigiado Bola de Ouro, o Troféu Yashin (melhor goleiro), o Troféu Kopa (melhor jovem), além de reconhecimentos para os melhores técnicos e clubes da temporada.

O Brasil marca presença de peso entre os indicados às premiações internacionais deste ano. No masculino, Vini Jr (Real Madrid) concorre à Bola de Ouro, enquanto Raphinha (Barcelona) também aparece entre os nomeados, reforçando o talento brasileiro na elite do futebol europeu.

Alisson (Liverpool) disputa o Troféu Yashin como um dos melhores goleiros do mundo. Na categoria jovem, o atacante Estêvão (Palmeiras/Chelsea) é destaque no Troféu Kopa, voltado para promessas do futebol. No feminino, Marta (Orlando Pride), lenda viva do esporte, e Amanda Gutierres (Palmeiras) estão entre as indicadas à Bola de Ouro.

O técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, concorre ao Troféu Johan Cruyff de melhor treinador. E, representando o futebol brasileiro em nível coletivo, o Botafogo foi indicado ao prêmio de melhor clube do mundo, reconhecimento pela campanha surpreendente e dominante no Campeonato Brasileiro.

Bola de Ouro – Indicados

Masculino

– Ousmane Dembélé (PSG)

– Gianluigi Donnarumma (PSG)

– Jude Bellingham (Real Madrid)

– Désiré Doué (PSG)

– Denzel Dumfries (Inter de Milão)

– Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

– Erling Haaland (Manchester City)

– Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)

– Achraf Hakimi (PSG)

– Harry Kane (Bayern de Munique)

– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

– Robert Lewandowski (Barcelona)

– Alexis Mac Allister (Liverpool)

– Lautaro Martínez (Inter de Milão)

– Scott McTominay (Napoli)

– Kylian Mbappé (Real Madrid)

– Nuno Mendes (PSG)

– João Neves (PSG)

– Pedri (Barcelona)

– Cole Palmer (Chelsea)

– Michael Olise (Bayern de Munique)

Raphinha (Barcelona)

– Declan Rice (Arsenal)

– Fabian Ruiz (PSG)

– Virgil van Dijk (Liverpool)

Vini Jr (Real Madrid)

– Mohamed Salah (Liverpool)

– Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

– Vitinha (PSG)

– Lamine Yamal (Barcelona)

Feminino

– Lucy Bronze (Chelsea)

– Barbra Banda (Orlando Pride)

– Aitana Bonmatí (Barcelona)

– Sandy Baltimore (Chelsea)

– Mariona Caldentey (Arsenal)

– Klara Bühl (Bayern de Munique)

– Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)

– Steph Catley (Arsenal)

– Melchie Dumornay (Lyon)

– Temwa Chawinga (Kansas City Current)

– Emily Fox (Arsenal)

– Cristiana Girelli (Juventus)

– Esther González (Gotham FC)

– Caroline Graham Hansen (Barcelona)

– Patri Guijarro (Barcelona)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

– Hannah Hampton (Chelsea)

– Pernille Harder (Bayern de Munique)

– Lindsay Heaps (Lyon)

– Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

– Frida Maanum (Arsenal)

– Ewa Pajor (Barcelona)

– Clara Mateo (Paris FC)

– Alessia Russo (Arsenal)

– Claudia Pina (Barcelona)

– Alexia Putellas (Barcelona)

– Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

– Caroline Weir (Real Madrid)

– Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin – Melhor Goleiro (a)

Masculino

Alisson (Liverpool)

– Yassine Bounou (Al-Hilal)

– Lucas Chevalier (Lille)

– Thibaut Courtois (Real Madrid)

– Gianluigi Donnarumma (PSG)

– Emiliano Martínez (Aston Villa)

– Jan Oblak (Atlético de Madrid)

– David Raya (Arsenal)

– Matz Sels (Nottingham Forest)

– Yann Sommer (Inter de Milão)

Feminino

– Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

– Cata Coll (Barcelona)

– Hannah Hampton (Chelsea)

– Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)

– Daphne van Domselaar (Arsenal)

Troféu Kopa – Melhor Jovem

Masculino

– Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)

Estêvão (Palmeiras/Chelsea)

– Désiré Doué (PSG)

– Pau Cubarsí (Barcelona)

– Ayyoub Bouaddi (Lille)

– Kenan Yildiz (Juventus)

– Lamine Yamal (Barcelona)

– João Neves (PSG)

– Rodrigo Mora (Porto)

– Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Feminino

– Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)

– Linda Caicedo (Real Madrid)

– Wieke Kaptein (Chelsea)

– Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

– Vicky López (Barcelona)

Troféu Johan Cruyff – Melhor Técnico (a)

Masculino

– Antonio Conte (Napoli)

– Luis Enrique (PSG)

– Hansi Flick (Barcelona)

– Enzo Maresca (Chelsea)

– Arne Slot (Liverpool)

Feminino

– Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brasil)

– Justine Madugu (Nigéria)

– Renée Slegers (Arsenal)

– Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor Clube da Temporada

Masculino

– Barcelona (Espanha)

Botafogo (Brasil)

– PSG (França)

– Liverpool (Inglaterra)

– Chelsea (Inglaterra)

Feminino

– Arsenal (Inglaterra)

– Barcelona (Espanha)

– Chelsea (Inglaterra)

– Lyon (França)

– Orlando Pride (Estados Unidos)

Os jogos de cassino mais populares: uma breve história
Agente do alto escalão dos Estados Unidos ameaça “aliados de Alexandre de Moraes”
