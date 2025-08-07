Quinta-feira, 07 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025
Após três anos de ausência, um clube brasileiro volta a figurar entre os indicados ao prêmio de Melhor Clube do Mundo.Foto: Vítor Silva/Botafogo
Os indicados às principais premiações do futebol mundial foram anunciados nesta quinta-feira (7). A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 22 de setembro, no icônico Teatro du Châtelet, em Paris, na França.
Serão distribuídos prêmios nas categorias masculina e feminina, incluindo o prestigiado Bola de Ouro, o Troféu Yashin (melhor goleiro), o Troféu Kopa (melhor jovem), além de reconhecimentos para os melhores técnicos e clubes da temporada.
O Brasil marca presença de peso entre os indicados às premiações internacionais deste ano. No masculino, Vini Jr (Real Madrid) concorre à Bola de Ouro, enquanto Raphinha (Barcelona) também aparece entre os nomeados, reforçando o talento brasileiro na elite do futebol europeu.
Alisson (Liverpool) disputa o Troféu Yashin como um dos melhores goleiros do mundo. Na categoria jovem, o atacante Estêvão (Palmeiras/Chelsea) é destaque no Troféu Kopa, voltado para promessas do futebol. No feminino, Marta (Orlando Pride), lenda viva do esporte, e Amanda Gutierres (Palmeiras) estão entre as indicadas à Bola de Ouro.
O técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, concorre ao Troféu Johan Cruyff de melhor treinador. E, representando o futebol brasileiro em nível coletivo, o Botafogo foi indicado ao prêmio de melhor clube do mundo, reconhecimento pela campanha surpreendente e dominante no Campeonato Brasileiro.
Bola de Ouro – Indicados
Masculino
– Ousmane Dembélé (PSG)
– Gianluigi Donnarumma (PSG)
– Jude Bellingham (Real Madrid)
– Désiré Doué (PSG)
– Denzel Dumfries (Inter de Milão)
– Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
– Erling Haaland (Manchester City)
– Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
– Achraf Hakimi (PSG)
– Harry Kane (Bayern de Munique)
– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)
– Robert Lewandowski (Barcelona)
– Alexis Mac Allister (Liverpool)
– Lautaro Martínez (Inter de Milão)
– Scott McTominay (Napoli)
– Kylian Mbappé (Real Madrid)
– Nuno Mendes (PSG)
– João Neves (PSG)
– Pedri (Barcelona)
– Cole Palmer (Chelsea)
– Michael Olise (Bayern de Munique)
Raphinha (Barcelona)
– Declan Rice (Arsenal)
– Fabian Ruiz (PSG)
– Virgil van Dijk (Liverpool)
Vini Jr (Real Madrid)
– Mohamed Salah (Liverpool)
– Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
– Vitinha (PSG)
– Lamine Yamal (Barcelona)
Feminino
– Lucy Bronze (Chelsea)
– Barbra Banda (Orlando Pride)
– Aitana Bonmatí (Barcelona)
– Sandy Baltimore (Chelsea)
– Mariona Caldentey (Arsenal)
– Klara Bühl (Bayern de Munique)
– Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
– Steph Catley (Arsenal)
– Melchie Dumornay (Lyon)
– Temwa Chawinga (Kansas City Current)
– Emily Fox (Arsenal)
– Cristiana Girelli (Juventus)
– Esther González (Gotham FC)
– Caroline Graham Hansen (Barcelona)
– Patri Guijarro (Barcelona)
– Amanda Gutierres (Palmeiras)
– Hannah Hampton (Chelsea)
– Pernille Harder (Bayern de Munique)
– Lindsay Heaps (Lyon)
– Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
– Marta (Orlando Pride)
– Frida Maanum (Arsenal)
– Ewa Pajor (Barcelona)
– Clara Mateo (Paris FC)
– Alessia Russo (Arsenal)
– Claudia Pina (Barcelona)
– Alexia Putellas (Barcelona)
– Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
– Caroline Weir (Real Madrid)
– Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Yashin – Melhor Goleiro (a)
Masculino
– Alisson (Liverpool)
– Yassine Bounou (Al-Hilal)
– Lucas Chevalier (Lille)
– Thibaut Courtois (Real Madrid)
– Gianluigi Donnarumma (PSG)
– Emiliano Martínez (Aston Villa)
– Jan Oblak (Atlético de Madrid)
– David Raya (Arsenal)
– Matz Sels (Nottingham Forest)
– Yann Sommer (Inter de Milão)
Feminino
– Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
– Cata Coll (Barcelona)
– Hannah Hampton (Chelsea)
– Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
– Daphne van Domselaar (Arsenal)
Troféu Kopa – Melhor Jovem
Masculino
– Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
– Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
– Désiré Doué (PSG)
– Pau Cubarsí (Barcelona)
– Ayyoub Bouaddi (Lille)
– Kenan Yildiz (Juventus)
– Lamine Yamal (Barcelona)
– João Neves (PSG)
– Rodrigo Mora (Porto)
– Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Feminino
– Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
– Linda Caicedo (Real Madrid)
– Wieke Kaptein (Chelsea)
– Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
– Vicky López (Barcelona)
Troféu Johan Cruyff – Melhor Técnico (a)
Masculino
– Antonio Conte (Napoli)
– Luis Enrique (PSG)
– Hansi Flick (Barcelona)
– Enzo Maresca (Chelsea)
– Arne Slot (Liverpool)
Feminino
– Sonia Bompastor (Chelsea)
– Arthur Elias (Brasil)
– Justine Madugu (Nigéria)
– Renée Slegers (Arsenal)
– Sarina Wiegman (Inglaterra)
Melhor Clube da Temporada
Masculino
– Barcelona (Espanha)
– Botafogo (Brasil)
– PSG (França)
– Liverpool (Inglaterra)
– Chelsea (Inglaterra)
Feminino
– Arsenal (Inglaterra)
– Barcelona (Espanha)
– Chelsea (Inglaterra)
– Lyon (França)
– Orlando Pride (Estados Unidos)