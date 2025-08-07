Quinta-feira, 07 de agosto de 2025
Muitos dos jogos de cassino mais populares da atualidade têm origens que remontam a centenas de anos.Foto: Reprodução
Os cassinos existem há séculos, oferecendo uma variedade de jogos que evoluíram ao longo do tempo. Muitos dos jogos de cassino mais populares da atualidade têm origens que remontam a centenas de anos, moldadas por diferentes culturas e tradições.
Se você deseja jogar jogos de roleta, Blackjack ou caça-níqueis, por exemplo, há algo para atender a todas as suas preferências de jogo online.
Blackjack – O clássico jogo de cartas
O Blackjack é um dos jogos de cartas mais jogados nos cassinos. Suas origens remontam à França do século XVII, onde um jogo chamado “Vingt-et-Un” (que significa “vinte e um”) era jogado em casas de jogo.
Com o tempo, o jogo se espalhou por diferentes países, com os cassinos americanos introduzindo variações nas regras que tornaram o Blackjack o jogo popular que é hoje. O objetivo continua simples: chegar o mais perto possível de 21 sem ultrapassar, enquanto tenta vencer o dealer.
Roleta – A roda da sorte
A roleta, que significa “rodinha” em francês, remonta ao século XVII. O jogo foi criado pelo matemático francês Blaise Pascal, que na verdade estava tentando inventar uma máquina de movimento perpétuo. Em vez disso, seu projeto se tornou a base para a roda da roleta.
O jogo ganhou popularidade nos cassinos europeus antes de chegar aos Estados Unidos, onde foi introduzida uma variação com um zero duplo. Hoje, a roleta europeia e a americana são as duas versões mais comuns, cada uma oferecendo probabilidades diferentes devido às variações no design da roda.
Pôquer – Das mesas dos salões aos torneios globais
O pôquer tem uma história longa e complexa, com raízes em vários jogos de cartas praticados na Europa, Pérsia e China. A versão moderna do pôquer tomou forma no início do século XIX nos Estados Unidos, particularmente em Nova Orleans, onde era jogado em barcos ao longo do rio Mississippi.
Com o tempo, surgiram diferentes variações, incluindo o Texas Hold’em, que se tornou a forma dominante de pôquer em cassinos e torneios. Com o surgimento do pôquer televisionado e dos jogos online, o jogo se tornou um dos jogos de cartas mais competitivos e amplamente jogados no mundo.
Slot machines – Dos rolos mecânicos aos jogos digitais
As slot machines foram introduzidas no final do século XIX por Charles Fey, um inventor de São Francisco. A sua máquina Liberty Bell tinha três rolos giratórios e um sistema de pagamento simples. Ao longo das décadas, as slot machines evoluíram de dispositivos mecânicos para ecrãs digitais, incorporando gráficos avançados, funcionalidades de bónus e jogabilidade temática.
Hoje, as slots online dominam a indústria dos cassinos, oferecendo uma ampla variedade de estilos e funcionalidades de jogo. Jogos como o Aviator continuam a ser um dos favoritos, com novas formas de jogar que tornam estes jogos de azar um dos mais populares.
Baccarat – O jogo das apostas altas
O baccarat teve origem na Itália durante o século XV, antes de ganhar popularidade entre a nobreza francesa. O jogo foi posteriormente introduzido nos cassinos e continua associado a apostas altas. Em comparação com outros jogos de cartas, o bacará é relativamente simples, pois você aposta se a mão do jogador (sua mão) ou a mão do banqueiro estará mais próxima de nove. Ele continua sendo um clássico nos cassinos de todo o mundo, especialmente nos mercados asiáticos.
Craps – Um jogo de dados e sorte
O craps tem suas origens em um antigo jogo de dados inglês chamado Hazard, que mais tarde foi refinado pelos colonos franceses na América. O jogo se tornou popular no século XIX e foi amplamente jogado durante a Segunda Guerra Mundial por soldados que buscavam uma forma rápida de jogo. Nos cassinos, o craps envolve lançar dados e fazer apostas no resultado, com várias opções de apostas que aumentam o apelo do jogo.