Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Esporte Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino começa nesta quinta

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

O Brasil Sub-21 inicia sua caminhada no Mundial nesta sexta-feira (9), enfrentando a Bulgária na estreia.

Foto: Divulgação/CBV
O Brasil Sub-21 inicia sua caminhada no Mundial nesta sexta-feira (9), enfrentando a Bulgária na estreia. (Foto: Divulgação/CBV)

O Campeonato Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino começa nesta quinta-feira (7) em Surabaia, na Indonésia, reunindo 24 seleções em busca do título da categoria. O Brasil, maior campeão da história com cinco conquistas, integra o Grupo D e estreia já nesta sexta-feira (8), às 6h (horário de Brasília), contra a Bulgária.

Apesar do histórico vitorioso, a Seleção Brasileira enfrenta um jejum de oito anos sem levantar o troféu. Nos últimos dez anos, o país subiu ao pódio duas vezes: uma prata e um bronze. A equipe comandada pelo técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes chega com um elenco jovem e promissor, liderado pela ponteira Helena, de 20 anos, que já atuou pela Seleção principal na Liga das Nações (VNL).

O torneio é dividido em quatro grupos com seis seleções cada. Na fase preliminar, todas as equipes jogam cinco partidas em sistema de pontos corridos. As quatro melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto as duas últimas disputam os playoffs de classificação entre 17º e 24º lugar.

A partir das oitavas, os confrontos são eliminatórios em jogo único. As vencedoras seguem para as quartas de final, e as perdedoras disputam posições entre 9º e 16º. O mesmo sistema se aplica até as finais, que acontecem no último dia do torneio e definem todas as colocações, incluindo as medalhas de ouro, prata e bronze.

Grupos do Mundial Sub-21

Grupo Seleções
A Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
B China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia do Sul, Croácia
C Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
D Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária

Elenco da Seleção Brasileira Sub-21

Levantadoras: Amanda, Ana Berto

Opostas: Larissa, Rebeca

Ponteiras: Isa, Aline, Helena, Vittoria

Centrais: Luana, Palhano, Giovana

Líbero: S. Will

Destaque para Helena, ponteira de 20 anos, que já integrou a Seleção principal e se apresenta como uma das líderes técnicas da equipe.

Agenda de jogos do Brasil – Fase Preliminar

Sexta-feira, 8 de agosto | 6 horas – Brasil x Bulgária

Sábado, 9 de agosto | 10 horas – Brasil x Chile

Domingo, 10 de agosto | 9 horas – Brasil x Tailândia

Segunda-feira, 11 de agosto | 9 horas – Brasil x Tunísia

Terça-feira, 12 de agosto | 9 horas – Brasil x Japão

A China, atual número 1 do ranking Sub-21, chega como principal favorita e busca seu quinto título, podendo igualar o Brasil no topo histórico. A Itália, campeã da última edição em 2021, também aparece como forte candidata. O Brasil, terceiro maior vencedor, tenta encerrar o jejum e voltar ao topo do pódio.

Grêmio realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Sport Recife na Arena
